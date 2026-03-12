Apple планує поставити до 5 млн MacBook Neo у 2026 році Сьогодні 00:48 — Технології&Авто

Бюджетний MacBook Neo може стати хітом продажів

Інсайдер та аналітик Мін-Чі Куо очікує високі продажі бюджетного MacBook Neo від Apple — цього року компанія планує поставити близько 4,5−5 мільйонів ноутбуків, причому до кінця червня має надійти 2−2,5 мільйона одиниць. Наразі MacBook Neo збирає компанія Quanta, а Foxconn може приєднатися як другий постачальник у майбутньому.

Хоч Apple щойно представила новинку, компанія вже працює над другим поколінням пристрою. Збіркою нової моделі може займатися китайська Luxshare, яка прагне стати найбільшим виробником ноутбуків у світі.

Які характеристики може отримати MacBook Neo 2

Раніше очікувалося, що MacBook Neo 2 отримає сенсорний екран, але за словами Куо, Apple може залишити сенсорний екран лише для найдорожчого MacBook Ultra, а Neo 2 продаватиметься без нього. Також відомо, що пристрій отримає чип A19 Pro від iPhone 17 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті.

Як і інші аналітики, Куо передбачає, що до кінця року ціни на ноутбуки конкурентів зростуть через подорожчання пам’яті, що зробить MacBook Neo ще привабливішим варіантом для покупців.

Нагадаємо, раніше співгенеральний директор ASUS С. Ю. Хсу заявив, що MacBook Neo став справжнім «шоком» для індустрії персональних комп’ютерів. Поява настільки доступного MacBook змусила виробників ПК переглянути свою стратегію.

