Mercedes презентував практичний сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото) Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Електричний Mercedes GLC отримав подовжений варіант L, Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes-Benz GLC EQ отримав нову сімейну версію. Кросовер із трьома рядами сидінь багато оснащений і може проїхати 700 км без підзарядки. Новий Mercedes GLC L презентували на Пекінському автосалоні й невдовзі він вийде на ринок.

Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Електрокросовер Mercedes GLC L зовні майже не відрізняється від стандартної моделі й зберігає елегантний обтічний дизайн із широкою хромованою решіткою радіатора та оптикою, прикрашеною логотипами Mercedes-Benz. Його довжину збільшили на 104 мм, а колісну базу — на 55 мм.

Довжина електрокара зросла на 104 мм, Фото: Mercedes-Benz

Габарити Mercedes GLC L:

довжина — 4933 мм;

ширина — 1902 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3027 мм.

Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь. Новий Mercedes GLC L пропонують у шестимісному виконанні. Компонування салону з великим екраном на всю передню панель не змінилося.

На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей, Фото: Mercedes-Benz

Комплектація Mercedes-Benz GLC L розширена і включає шкіряний салон, панорамний дах зі змінним тонуванням, акустику Burmester, роздільний клімат-контроль, електропривід сидінь і дверей багажника, підігрів, вентиляцію та масаж крісел.

Електрокросовер пропонують у шестимісному виконанні, Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes GLC L оснащений менш потужною повнопривідною установкою на 421 к. с. та 800 Н∙м. Із батареєю ємністю 89 кВт∙год запас ходу становить 700 км, а швидка зарядка дозволить додати 260 км за 10 хвилин.

