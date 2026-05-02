Mercedes презентував практичний сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

Електричний Mercedes GLC отримав подовжений варіант L
Електричний Mercedes GLC отримав подовжений варіант L, Фото: Mercedes-Benz
Електромобіль Mercedes-Benz GLC EQ отримав нову сімейну версію. Кросовер із трьома рядами сидінь багато оснащений і може проїхати 700 км без підзарядки. Новий Mercedes GLC L презентували на Пекінському автосалоні й невдовзі він вийде на ринок.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Електрокросовер Mercedes GLC L зовні майже не відрізняється від стандартної моделі й зберігає елегантний обтічний дизайн із широкою хромованою решіткою радіатора та оптикою, прикрашеною логотипами Mercedes-Benz. Його довжину збільшили на 104 мм, а колісну базу — на 55 мм.
Габарити Mercedes GLC L:

  • довжина — 4933 мм;
  • ширина — 1902 мм;
  • висота — 1710 мм;
  • колісна база — 3027 мм.
Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь. Новий Mercedes GLC L пропонують у шестимісному виконанні. Компонування салону з великим екраном на всю передню панель не змінилося.
Комплектація Mercedes-Benz GLC L розширена і включає шкіряний салон, панорамний дах зі змінним тонуванням, акустику Burmester, роздільний клімат-контроль, електропривід сидінь і дверей багажника, підігрів, вентиляцію та масаж крісел.
Електромобіль Mercedes GLC L оснащений менш потужною повнопривідною установкою на 421 к. с. та 800 Н∙м. Із батареєю ємністю 89 кВт∙год запас ходу становить 700 км, а швидка зарядка дозволить додати 260 км за 10 хвилин.
