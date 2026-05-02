0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD представив новий електричний гіперкар Denza Z (відео)

Гіперкар Denza Z в першу чергу з'явиться у Європі
Гіперкар Denza Z в першу чергу з'явиться у Європі, Фото: CarNewsChina
Китайський виробник електромобілів BYD через свою дочірню марку Denza представив новий електричний гіперкар Denza Z на Пекінському автосалоні.
Про це пише CarNewsChina (через Engadget).
Авто оснащене електродвигуном потужністю понад 1000 кінських сил і здатне розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за дві секунди, що ставить його в один ряд із такими суперкарами, як Rimac Nivera.
Інтер’єр Denza Z
Інтер’єр Denza Z, Фото: CarNewsChina
Вперше концепт Denza Z був показаний на Шанхайському автосалоні у 2025 році.
Тепер компанія підтвердила серійний випуск цього чотиримісного автомобіля, який буде доступний у трьох варіантах: купе з жорстким дахом, кабріолет та спеціальна трекова версія.
Технічні характеристики нової моделі поки не розкриті, однак вже офіційно відомо, що автомобіль отримає інтелектуальну систему підвіски DiSus-M, яка за принципом роботи нагадує Magnetic Ride Control від Chevrolet Corvette, технологію швидкої зарядки Flash Charging, а також систему автономного керування та можливість виконувати так званий «танковий розворот», які вже присутні в іншому гіперкарі компанії — YangWang U9.
Цікаво, що першим ринком для новинки стане Європа. Прем’єрний заїзд авто заплановано на липень у Великій Британії під час Goodwood Festival of Speed.
Вартість автомобіля поки не оголошена, але очікується, що він буде доступнішим за інший гіперкар BYD під маркою YangWang, який випущено обмеженим тиражем у 30 екземплярів.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
