Чи можна переоформити авто без особистої присутності Сьогодні 14:25 — Технології&Авто

Як перереєструвати авто, якщо власник на фронті або за кордоном

Через війну серед українців все частіше виникає потреба переоформлення автомобіля без особистої присутності. Існує два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник на фронті або закордоном.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли , як перереєструвати транспортний засіб дистанційно та які документи для цього потрібні.

Перереєстрація авто за допомогою застосунку «Дія»

Скористатися послугою продавець може один раз на рік. Для оформлення договору купівлі-продажу у продавця в «Дії» мають бути такі документи:

ID-картка (або закордонний паспорт/посвідка на проживання) із зареєстрованим місцем проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію авто.

Після перевірки авто в Єдиному держреєстрі договір купівлі-продажу надходить до сервісного центру МВС, де оформлюють нове свідоцтво та номерні знаки.

Після цього новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію — у цифровому або паперовому форматі.

Оформлення довіреності

Якщо власник перебуває за кордоном, він може уповноважити іншу особу здійснити продаж і перереєстрацію транспортного засобу. Для цього потрібно оформити довіреність в консульстві України або в іноземного нотаріуса.

Для другого варіанту документ потрібно апостилювати та перекласти українською. Якщо ж довіреність видана в українському консульстві, апостиль і переклад не потрібні.

Представник із довіреністю звертається до сервісного центру МВС, укладає договір від імені власника та оформлює авто на покупця.

Зазначається, що уповноважений представник не має права реєструвати авто на себе.

Якщо продавець перебуває в Україні (зокрема на службі) і не може особисто звернутися до сервісного центру МВС, довіреність оформлюється у нотаріуса — без апостиля та перекладу.

