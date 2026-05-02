Чому повербанк краще не залишати на зарядці на ніч Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Чи безпечно заряджати повербанк вночі

Заряджання повербанка вночі здається звичною й зручною практикою, але така звичка може створювати зайві ризики як для самого пристрою, так і для безпеки користувача. Особливо це стосується моделей із великою місткістю, старих акумуляторів або неякісних зарядних аксесуарів.

Про це пише SlashGear.

У чому головний ризик нічної зарядки

Основна причина пов’язана з типом акумуляторів, які використовуються в більшості повербанків. Йдеться про літій-іонні та літій-полімерні батареї, які можуть ставати нестабільними під час тривалої зарядки, особливо після досягнення 100%.

У такій ситуації всередині акумулятора може підвищуватися температура, а в найгірших випадках це здатне призвести до так званого теплового розгону. Це процес, під час якого батарея починає різко перегріватися, що вже створює ризик займання або навіть вибуху.

Повербанки часто мають значно більшу місткість, ніж смартфони. У деяких моделях вона може сягати 20−25 тисяч мАг.

Саме тому в таких пристроях накопичується більше енергії, а отже й потенційний ризик у разі несправності вищий. Якщо проблема все ж виникає, наслідки можуть бути серйознішими, ніж у випадку зі звичайним телефоном.

Ситуацію погіршують і супутні фактори. До них належать дешеві або несертифіковані повербанки, пошкоджені кабелі чи роз’єми, а також заряджання на м’яких поверхнях, таких як ліжко або подушка, де тепло не може нормально розсіюватися.

Ще один небажаний сценарій — довге перебування пристрою в повністю зарядженому стані. Навіть якщо все обходиться без критичної ситуації, така звичка поступово прискорює зношення батареї.

Навіть без аварійного перегріву регулярна нічна зарядка може негативно позначатися на стані повербанка. З часом це призводить до втрати місткості, тобто пристрій починає тримати менше енергії, ніж раніше.

У деяких випадках наслідком може стати й здуття корпусу, що вже свідчить про погіршення стану акумулятора і підвищує ризики під час подальшого використання.

Повністю уникати заряджання повербанка вночі не обов’язково. Сучасні пристрої часто мають системи захисту, які припиняють подачу енергії після досягнення повного заряду.

Втім, це не означає, що ризик зникає повністю. Особливо обережними варто бути з бюджетними або старими моделями, де захисна електроніка може бути слабшою або працювати не так надійно.

