0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mitsubishi показала оновлений Outlander 2026 (фото)

Mitsubishi Outlander 2026
Mitsubishi Outlander 2026, Фото: Carscoops
Mitsubishi розкрила подробиці про оновлений кросовер Outlander 2026 модельного року в США. Головною зміною став перехід на абсолютно нову силову установку, яка прийшла на зміну колишньому 2,5-літровому атмосферному двигуну. Попри впровадження гібридних технологій, показники паливної економічності та потужності викликають неоднозначну реакцію.
Про це пише Carscoops.
Замість старого двигуна потужністю 184 к.с. оновлений Outlander отримав 1,5-літровий турбодвигун. І хоча двигун з аналогічним об’ємом присутній в лінійці Nissan, даний агрегат був повністю розроблений інженерами Mitsubishi.
Mitsubishi Outlander 2026
Mitsubishi Outlander 2026, Фото: Carscoops
Він працює в парі з 48-вольтовою системою «м'якого» гібрида, а сумарна потужність установки тепер становить 130 кВт (174 к.с.), а крутний момент досягає 279 Нм. Хоча крутний момент зріс порівняно з попередником (245 Нм), показники витрати палива змінилися не надто суттєво.
Mitsubishi Outlander 2026
Mitsubishi Outlander 2026, Фото: Carscoops
За даними виробника, у міському циклі кросовер споживає близько 9 літрів на 100 кілометрів, на трасі — 7,6 літра, а в змішаному циклі — приблизно 8,4 літра на 100 км. Це лише на 0,3−0,7 літра менше, ніж у суто бензинової тогорічної версії.

Комплектації та спеціальні версії

Лінійка 2026 року поповнилася новою версією LE, яка пропонує оптимальний баланс ціни та оснащення. Вона включає 20-дюймові чорні легкові диски, датчики дощу, підігрів дзеркал та салон зі штучної шкіри.
Mitsubishi Outlander 2026
Mitsubishi Outlander 2026
Всередині з’явилося водійське сидіння з електрорегулюванням у восьми напрямках та бездротова зарядка для смартфона.
Окрім базових моделей, Mitsubishi пропонує три тематичні версії:
  1. Ralliart: доступна лише з повним приводом, має спортивну графіку на кузові, спеціальні бризковики, спойлер та фірмову кнопку запуску двигуна.
  2. Trail Edition: орієнтована на любителів активного відпочинку, вирізняється 18-дюймовими колесами, чорним хромованим оздобленням та всесезонними килимками в салоні.
  3. Black Edition: топове виконання на базі версії SEL, що пропонує 20-дюймові чорні диски та преміальну оббивку сидінь із напіванілінової шкіри.

Цінова політика та старт продажів

Вартість базової версії Outlander ES дещо зросла до 29 995 доларів. Найдорожча версія Black Edition з повним приводом коштуватиме 44 845 доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
