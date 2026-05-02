Nissan представила концепти двох майбутніх кросоверів (фото) 02.05.2026, 02:14 — Технології&Авто

На автосалоні в Пекіні компанія Nissan представила одразу два концептуальні кросовери — рамний позашляховий кросовер Terrano та міський кросовер Urban.

Про це пише «Кореспондент».

Назва Terrano вже використовувалась брендом у 90-х і 2000-х роках, однак новинка кардинально відрізняється від попередників.

У модельній лінійці вона займе нішу між Nissan Patrol і Nissan X-Trail, пропонуючи значно більш позашляховий характер.

Nissan Terrano

Зовні концепт виглядає максимально брутально: висока посадка, масивна передня частина зі світлодіодною оптикою, захисні елементи, буксирувальні гаки та додаткове позашляхове освітлення.

Авто також отримало рейлінги на даху, розширені колісні арки та кріплення для запасного колеса ззаду.

Очікується, що Terrano PHEV отримає рамну конструкцію та буде тісно пов’язаний із пікапом Frontier Pro, створеним у співпраці з китайським партнером Dongfeng.

Силова установка, ймовірно, включатиме 1,5-літровий бензиновий двигун і електромотор, які разом видаватимуть до 429 к.с. та 800 Нм крутного моменту — показники, що дозволяють новинці претендувати на сегмент серйозних позашляховиків.

Другим концепт Urban PHEV — це більш міський і футуристичний кросовер, орієнтований на молодшу аудиторію в Китаї.

Він отримав цифрові дзеркала, приховані ручки дверей і мінімалістичний дизайн.

Nissan Urban

Плани щодо Urban наразі невідомі, але у Nissan підтвердили, що серійна версія Terrano PHEV з’явиться вже протягом наступного року і продаватиметься не лише в Китаї, а й на інших ринках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.