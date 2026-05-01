У росії заборонили імпорт терміналів Starlink

російський уряд запровадив заборону на ввезення в країну засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв’язку, включаючи термінали Starlink.
Про це повідомляє The Moscow Times.
«Забороняється ввезення в рф радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об’єктів зв’язку (супутників зв’язку, у тому числі подвійного призначення) іноземних держав, за переліком згідно з додатком, які не мають рішення державної комісії з радіочастот про виділення смуг радіочастот», — йдеться в документі, поширеному пресслужбою уряду.