У росії заборонили імпорт терміналів Starlink

Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у росії
російський уряд запровадив заборону на ввезення в країну засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв’язку, включаючи термінали Starlink.
Про це повідомляє The Moscow Times.
«Забороняється ввезення в рф радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об’єктів зв’язку (супутників зв’язку, у тому числі подвійного призначення) іноземних держав, за переліком згідно з додатком, які не мають рішення державної комісії з радіочастот про виділення смуг радіочастот», — йдеться в документі, поширеному пресслужбою уряду.
Зазначається, що заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у росії.
З травня 2025 року російська влада почала відключати мобільний інтернет під приводом боротьби з українськими безпілотниками — «шатдауни» торкнулися понад 60 регіонів.
За даними Top10VPN, у 2025 році такі відключення торкнулися практично всіх жителів країни, а їхня загальна тривалість склала 37 166 годин.
26 квітня стало відомо, що доступ абонентів до глобальної мережі почали обмежувати мобільні оператори.
За матеріалами:
Укрінформ
