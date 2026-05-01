YouTube запустив безкоштовний режим «картинка в картинці» для всіх користувачів Android та iOS

9to5google
YouTube почав розгортати режим «картинка в картинці» (Picture-in-picture, PiP) по всьому світу і безплатно для користувачів Android та iOS.
Про це повідомляє 9to5google.
Функція дозволяє відтворювати відео в невеликому вікні поверх інших програм, щоб користувачі могли дивитися контент YouTube і одночасно працювати в інших застосунках. Після запуску в США її поступово розгортають по всьому світу для безплатних користувачів Android та iOS — втім лише для «довгих немузичних відео».

Як активувати функцію

Щоб активувати режим, потрібно запустити відео та вийти із програми YouTube.
На екрані лишиться невелике вікно плеєра, його розмір можна змінювати або коригувати розташування.
Також доступні базові елементи керування: пауза, відтворення і кнопка повернення до повноекранного режиму.
У передплаті YouTube Premium пропонується розширений доступ до PiP — як для музики, так і для іншого контенту без обмежень.
mezha.media
