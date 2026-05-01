Google додав у Gemini створення файлів одним запитом 01.05.2026, 01:35 — Технології&Авто

Більшість форматів можна завантажити прямо з чату

Gemini отримав нову функцію, яка дозволяє створювати файли різних форматів безпосередньо в чаті. Це спрощує роботу з документами і позбавляє потреби копіювати текст у сторонні програми.

Функцію анонсували у середу, і вона має спростити виконання рутинних завдань, пов’язаних із підготовкою документів, пише CNET.

Як працює нова функція

Раніше Gemini міг створювати текст у чаті, але користувачам доводилося вручну копіювати його у потрібний редактор — наприклад, текстовий процесор чи таблицю. Крім цього, часто виникала потреба додатково форматувати матеріал під власні вимоги.

Тепер достатньо сформулювати запит із потрібним форматом файлу — наприклад, «згенеруй PDF» — і система самостійно створить готовий документ.

Як пише 9to5google , під час тестування функції Gemini без проблем створив простий список покупок. Після додаткового запиту цей список був автоматично оформлений у PDF-файл. Уже за кілька секунд користувач отримав готовий документ із базовим дизайном, який можна одразу надіслати собі на електронну пошту.

У Google зазначають, що більшість форматів можна завантажити прямо з чату. В окремих випадках файли потрібно експортувати у Google Drive, але це займає лише один клік.

Серед форматів, які підтримує Gemini, є:

Google Docs;

Google Sheets;

Microsoft Word (.docx);

PDF;

TXT;

RTF;

Microsoft Excel (.xlsx);

CSV;

LaTeX;

Markdown.

Функція створення файлів поступово стає доступною для всіх користувачів застосунку Gemini у світі.

