Сьогодні 08:29 — Технології&Авто

Частка електромобілів у продажах раптово обвалилась із 50% до 7% — чому так

В кінці 2025 року частка електромобілів у продажах досягала 50%, але вже у березні 2026-го впала до 7−8%.

«Наприкінці 2025 року ми показали великий злет електромобілів, як гібридних, так і повністю електричних автомобілів китайського виробництва», — розповів заступник начальника управління по роботі з партнерами банку «Глобус» Сергій Кіпоренко.

— 7−8%, а не ті 30−40−50%, які ми бачили у четвертому кварталі», — зазначив заступник директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Але на початку цього року ситуація змінилась «Ми вже бачимо перший квартал, коли рівень електрокарівякі ми бачили у четвертому кварталі», — зазначив заступник директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Банку Максим Запорожець.

Попит впав через блекаути і черги на зарядках

«Відносно минулого року зараз продажі електроавто впали в рази. Якщо подивитесь — четвертий квартал, було 30−40% електрокарів в продажах, особливо листопад. А в січні — 2−3%. В лютому — 3%. В березні — 7%», — каже Максим Запорожець.

Крім того, позначився фактор нульового оподаткування, який діяв до кінця 2025 року. «У нас відновили ПДВ на електромобілі, тому ринок очікує, що ж буде далі», — наголосив Сергій Кіпоренко.

Тому 2026 рік може не показати суттєвого зростання продажів електроавтомобілів в кредит. «Основний ринок іде на двигуни внутрішнього згоряння, на гібриди. На наш погляд, найбільш популярною технологією будуть гібриди», — вважає Максим Запорожець.

Керівник департаменту забезпеченого кредитування ПриватБанку Владислав Корольов бачить зараз «невелике пожвавлення» на ринку електричних авто, хоча ще в грудні 2025 року електромобілі становили 50% продажів.

«Попит на електромобілі дуже еластичний: ціна йде вверх, попит йде вниз. Оскільки є альтернатива. Електромобілі зараз не є безальтернативними транспортними засобами», — вважає Владислав Корольов.

