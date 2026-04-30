Meta постачатиме енергію з космосу для своїх дата-центрів

Meta уклала угоду з Overview Energy, щоб збирати сонячну енергію для своїх дата-центрів.

Про це пише Tech Crunсh.

Контракт із Overview Energy

Meta підписала угоду зі стартапом Overview Energy щодо отримання сонячної енергії з космосу для живлення своїх дата-центрів для штучного інтелекту в нічний час. Спеціально для контракту з Meta стартап Overview розробив абсолютно нову метрику, яку назвали «мегават-фотони».

Ідея полягає в тому, що супутники Overview збиратимуть сонячну енергію безпосередньо в космосі, перетворюватимуть її на ближнє інфрачервоне світло і спрямовуватимуть широким променем на великі наземні сонячні ферми. Наземні панелі, своєю чергою, генеруватимуть із цього світла електрику. Meta очікує отримати до 1 гігавата потужностей.

Потреба в обчислювальних потужностях значно зросла

Зокрема, у 2024 році дата-центри Meta спожили понад 18 000 гігават-годин електроенергії, що достатньо для живлення 1,7 млн американських будинків. Більше того, для роботи вночі сонячні електростанції потребують дорогих акумуляторів або використання викопного палива.

Підписання угоди забезпечує альтернативне рішення для проблеми. Перший супутник планують запустити у січні 2028 року на низьку навколоземну орбіту для першої трансляції енергії з космосу. А вже з 2030 року Overview планує запустити 1000 космічних апаратів на геосинхронну орбіту. Цей флот зможе охопити близько третини планети, забезпечуючи енергією території від Західного узбережжя США до Західної Європи.

