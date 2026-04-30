Claude з’явився у Photoshop: що вміє новий ШІ-інструмент
- Adobe Creative Cloud: Claude може взаємодіяти з Photoshop, Premiere та Express, допомагаючи створювати дизайн або монтувати відео за текстовими запитами.
- Blender: ШІ отримав інтерфейс для роботи з Python API програми. Це дозволяє Claude виправляти помилки у 3D-сценах, створювати нові інструменти та масово змінювати об’єкти.
- Ableton: конектор дозволяє музикантам отримувати миттєві відповіді на складні технічні питання.
Мета
- навчання: ШІ працює як персональний ментор, пояснюючи функції складних стеків модифікаторів або синтезаторів;
- написання коду: Claude Code створює плагіни, кастомні шейдери та скрипти для процедурної анімації безпосередньо під креативні задачі;
- зв’язок між інструментами: ШІ може конвертувати формати та синхронізувати асети (робочі цифрові матеріали) між різними програмами (наприклад, між 3D-редактором та аудіософтом);
- автоматизація: пакетна обробка даних та налаштування структури проєктів тепер займають секунди замість годин праці вручну.
Підтримка опенсорс-спільноти
