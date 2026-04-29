0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Google Перекладач» отримав тренування вимови та інтеграцію Gemini

Технології&Авто
65
«Google Перекладач» отримав тренування вимови та інтеграцію Gemini
«Google Перекладач» отримав тренування вимови та інтеграцію Gemini
Компанія Google презентувала низку нових функцій для свого «Перекладача», які перетворюють сервіс на ШІ-репетитора та персонального асистента.
Про це йдеться в офіційному блозі «Google Україна».
Найбільш очікуваним нововведенням став інструмент «практика вимови», доступний на Android. На відміну від простого прослуховування тексту, нова функція використовує штучний інтелект для аналізу мовлення користувача в реальному часі. Система вказує на помилки та допомагає відточити акцент перед реальною розмовою. Поки що функція стартує в США та Індії, але в компанії готують глобальний реліз.
Нові функції працюватимуть на базі моделі Gemini. Завдяки цьому «Перекладач» отримав такі можливості:
  • робота зі сленгом: ШІ тепер розпізнає складні ідіоми та сучасний підлітковий сленг (як-от clock it чи mogging), що раніше було проблемою для алгоритмів;
  • природні діалоги: у режимі реального часу Gemini вловлює відтінки значень і зберігає оригінальний тон та темп мовлення співрозмовника;
  • контекстні підказки: користувачі отримують більше варіантів перекладу, адаптованих під конкретну ситуацію.
Для українських користувачів актуальною залишається функція офлайн-перекладу та візуальний переклад через Google Об’єктив (Lens), який тепер швидше адаптує написи в меню чи на дорожніх знаках до фону зображення. Також популярності набуває функція Circle to Search («Обвести й шукати»), що дозволяє миттєво перекладати контент у будь-якому застосунку на Android.
За матеріалами:
dev.ua
GoogleШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems