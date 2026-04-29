«Google Перекладач» отримав тренування вимови та інтеграцію Gemini

Компанія Google презентувала низку нових функцій для свого «Перекладача», які перетворюють сервіс на ШІ-репетитора та персонального асистента.

Про це йдеться в офіційному блозі «Google Україна».

Найбільш очікуваним нововведенням став інструмент «практика вимови», доступний на Android. На відміну від простого прослуховування тексту, нова функція використовує штучний інтелект для аналізу мовлення користувача в реальному часі. Система вказує на помилки та допомагає відточити акцент перед реальною розмовою. Поки що функція стартує в США та Індії, але в компанії готують глобальний реліз.

Нові функції працюватимуть на базі моделі Gemini. Завдяки цьому «Перекладач» отримав такі можливості:

робота зі сленгом: ШІ тепер розпізнає складні ідіоми та сучасний підлітковий сленг (як-от clock it чи mogging), що раніше було проблемою для алгоритмів;

природні діалоги: у режимі реального часу Gemini вловлює відтінки значень і зберігає оригінальний тон та темп мовлення співрозмовника;

контекстні підказки: користувачі отримують більше варіантів перекладу, адаптованих під конкретну ситуацію.

Celebrating 20 years of Google Translate and… the launch of a top-requested feature! 🎂



One of the toughest things about speaking a new language is getting the nuances of pronunciation just right. Now, you can get instant feedback with "pronunciation practice,” which uses AI… pic.twitter.com/DdMfiMB9dz — Nick Fox (@thefox) April 28, 2026

Для українських користувачів актуальною залишається функція офлайн-перекладу та візуальний переклад через Google Об’єктив (Lens), який тепер швидше адаптує написи в меню чи на дорожніх знаках до фону зображення. Також популярності набуває функція Circle to Search («Обвести й шукати»), що дозволяє миттєво перекладати контент у будь-якому застосунку на Android.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.