Facebook, Instagram та WhatsApp стали ключовими платформами для шахраїв у 2025 році

У 2025 році соціальні мережі стали одним із головних інструментів для шахраїв, попри те, що люди краще усвідомлюють ризики онлайн-обману.

Втрати американців через шахрайські схеми

За даними Федеральної торговельної комісії США (FTC), у 2025 році американці втратили близько $2,1 млрд через шахрайські схеми, що починалися в соціальних мережах — це у вісім разів більше, ніж у 2020 році. Майже 30% постраждалих, які торік втратили гроші через різні афери, зазначили, що все стартувало саме в соцмережах.

Водночас проблема також має глобальний масштаб: за оцінками міжнародних правоохоронних органів, загальні збитки від інтернет-злочинів у 2025 році перевищили $20 млрд.

Найбільші втрати пов’язані з платформами Meta. Facebook став основним майданчиком для шахраїв, принісши найбільші збитки, а WhatsApp та Instagram також увійшли до трійки лідерів за обсягом втрат.

Найпопулярніші схеми

Найпоширеніші схеми включають фальшиві інтернет-магазини, інвестиційні афери та романтичні шахрайства. Значна частина людей втрачала гроші, купуючи товари з реклами, які або не надходили, або виявлялися підробками.

Найбільші фінансові збитки при цьому спричинили інвестиційні шахрайства. Зловмисники зазвичай маскуються під фінансових консультантів, додають жертв у групи з фейковими відгуками, демонструють вигадані прибутки та дозволяють вивести невеликі суми, щоб викликати довіру. Після більших вкладень вони зникають. Додатково, інші шахраї можуть пропонувати «повернення грошей» за окрему плату, що також виявляється обманом.

Романтичні шахрайства будуються на довірі, яка виникає після спілкування. Після цього жертв просять допомогти з вигаданими фінансовими проблемами або інвестувати кошти, а іноді — шантажують інтимними матеріалами.

