Український ринок електроавтомобілів постраждав від обмежень Китаю Сьогодні 17:44 — Технології&Авто

Китай ввів нове регуляторне обмеження: авто має перебувати на реєстрації в Китаї не менше шести місяців перед експортом.

«В Китаї з’явилися регуляторні обмеження в частині експорту автомобілів, які були зареєстровані на фізичних осіб. І зараз є вимога, щоб вони пробули мінімум шість місяців на території Китаю. Після цього їх можна експортувати в треті країни», — розповів керівник центру Ощадбанку по роботі з партнерами по кредитуванню Олександр Мришук.

За його словами, дилерські центри, які реалізують електромобілі з Китаю, розпродують минулорічні запаси і очікують на нові партії автомобілів.

«Ми побачимо через кілька місяців, як зміниться ринок електро: чи привезуть сюди електромобілі, які вже будуть фактично вживані з мінімальними пробігами у 1000−2000 км, — зазначив Олександр Мришук. — І тоді, можливо, буде пожвавлення в сегменті вживаних електромобілів, у тому числі із залученням банківського фінансування».

Правило 180 днів набуло чинності 1 січня 2026 року: машини, зареєстровані в Китаї менше ніж пів року, не можуть отримати експортну ліцензію без офіційного підтвердження від виробника.

Керівник департаменту забезпеченого кредитування ПриватБанку Владислав Корольов очікує на появу офіційних імпортерів та дистриб’юторів китайських електромобілів. «Подивимось, як буде розвиватися ситуація, тому що невелике пожвавлення в цьому сегменті є», — додав банкір.

