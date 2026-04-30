0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple стикається з дефіцитом пам’яті через бум штучного інтелекту

Дефіцит чипів уже впливає на продуктову стратегію Apple
Дефіцит чипів уже впливає на продуктову стратегію Apple
Apple купує пам’ять приблизно для 250 мільйонів iPhone на рік і історично була одним із найбільших клієнтів у цій категорії. Проте, за повідомленнями, Apple перейшла зі становища, коли вона могла диктувати умови, у становище, коли тепер їй доводиться конкурувати із суперниками за постачання.

Конкуренція з гігантами ШІ-інфраструктури

Основна причина — активно субсидується розвиток сфери штучного інтелекту (ШІ).
У гонці за створення дата-центрів, здатних забезпечити велику обчислювальну потужність для передових моделей ШІ, покупці інфраструктури для ШІ, такі як Nvidia, тепер перебивають пропозиції виробників споживчої електроніки за обмежені поставки від таких компаній, як Samsung, SK Hynix і Micron.
Тим часом, хмарні компанії вносять авансові платежі на мільярди доларів для забезпечення потужностей.
Це відхід від галузевої норми, коли спочатку фіксуються обсяги з постачальниками, а потім обговорюються ціни.

Зміни у графіку виходу iPhone 18

Дефіцит чипів уже впливає на продуктову стратегію технологічного гіганта. За попередніми даними, запуск лінійки iPhone 18 буде розділеним.
Очікується, що восени Apple представить лише флагманські моделі iPhone 18 Pro, а випуск базової версії відкладе до весни 2027 року.
Разом із Pro-моделями у вересні може відбутися анонс першого складаного iPhone.

Зміна керівництва

1 вересня посаду генерального директора Apple обійме Джон Тернус, який замінить Тіма Кука. Останній перейде на новостворену посаду першого виконавчого голови компанії.
Одним із перших серйозних випробувань для Тернуса стане питання ціноутворення: чи поглине Apple витрати на дорогу пам’ять за рахунок власної маржі, чи перекладе їх на покупців.
Аналітик Bank of America Вамсі Мохан припускає, що рішення залежатиме від пріоритетів компанії на ключових ринках, таких як Китай та Індія, де Apple веде запеклу боротьбу з місцевими виробниками.
«До вересня у Apple є два варіанти: або вони підвищують ціни [на продукти], або кажуть: „Давайте підемо і поборемося за частку ринку“», — сказав Мохан. Він вважає, що є непоганий шанс, що Apple вибере частку ринку.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
