Xiaomi планує запуск продажів авто в Європі у 2027 році

Xiaomi офіційно окреслила часові рамки виходу своїх електромобілів на європейський ринок. Після тривалих анонсів і стратегічних заяв компанія підтвердила, що старт продажів у Європі запланований на другу половину 2027 року.

Йдеться про один із ключових етапів розширення бізнесу Xiaomi, яка активно трансформується з виробника електроніки у повноцінного гравця автомобільної індустрії. Вихід на європейський ринок розглядається як стратегічний крок для глобального масштабування бренду.

Ставка на преміум

На першому етапі Xiaomi планує вивести до Європи саме дорожчі та технологічно просунуті моделі. Компанія орієнтується на найбільш економічно розвинені країни, де попит на електромобілі стабільно високий і швидко зростає.

Такий підхід дозволить бренду закріпитися у сегменті, де важливі інновації, запас ходу, програмне забезпечення та інтеграція цифрових сервісів — сильні сторони Xiaomi. Бюджетніші моделі з’являться пізніше, коли компанія зміцнить позиції та розширить дилерську і сервісну мережу.

Плани щодо правого керма

Окремо Xiaomi підтвердила плани виробництва автомобілів із правим розташуванням керма. Старт такого виробництва очікується на початку 2028 року.

Це відкриє шлях на ринки, де саме така конфігурація є стандартом. Серед найбільш імовірних напрямків аналітики називають Велику Британію, хоча офіційного переліку країн компанія поки не розкриває.

Амбітні цілі на внутрішньому ринку

Перед виходом у Європу Xiaomi має намір значно посилити свої позиції в Китаї. У 2026 році компанія планує реалізувати близько 550 тисяч автомобілів, що суттєво більше, ніж приблизно 400 тисяч роком раніше.

Ключову роль у цьому зростанні відіграватиме модель Xiaomi YU7, яка має стати одним із драйверів продажів. Водночас компанія працює над розширенням модельної лінійки, що дозволить охопити ширшу аудиторію та різні цінові сегменти.

Конкуренція на ринку електромобілів

Вихід Xiaomi на європейський ринок означає посилення конкуренції у сегменті електрокарів, де вже активно працюють як традиційні автовиробники, так і нові технологічні бренди.

Європа залишається одним із найперспективніших регіонів для електромобілів завдяки жорстким екологічним нормам, державним програмам підтримки та швидкому розвитку зарядної інфраструктури.

У таких умовах Xiaomi робить ставку на власні технології, програмне забезпечення та інтеграцію з екосистемою пристроїв, що може стати ключовою конкурентною перевагою.

Що це означає для ринку

Запуск продажів у 2027 році стане тестом для Xiaomi як автомобільного бренду за межами Китаю. Якщо компанії вдасться успішно закріпитися в Європі, це може суттєво змінити баланс сил на глобальному ринку електромобілів.

Поки що Xiaomi рухається поступово: спочатку зміцнення позицій у Китаї, далі — преміальний сегмент у Європі, і лише потім — масштабування на інші країни та запуск доступніших моделей. Така стратегія свідчить про довгострокові амбіції компанії у світовій автомобільній індустрії.

