0 800 307 555
укр
iPhone можуть суттєво зрости в ціні через ШІ

Технології&Авто
35
iPhone
Через зростання цін на пам’ять смартфони також подорожчають. За оцінками аналітиків, уже за кілька років витрати на ці компоненти можуть займати майже половину собівартості iPhone.

Чому пам’ять стрімко дорожчає

Головний драйвер — різке зростання попиту на Dram і Nand з боку компаній, які працюють зі штучним інтелектом. Саме цей сегмент активно «викуповує» обсяги виробників, що призводить до дефіциту і підвищення цін.
Якщо у 2024 році пам’ять займала лише близько 7% собівартості iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 Pro Max, то вже у новіших моделях цей показник зростає. Наприклад, у iPhone 17 Pro витрати на пам’ять оцінюють приблизно у 10%.
Ще кілька років тому Apple платила близько $17 за 8 ГБ оперативної пам’яті та $22 за 256 ГБ флешпам’яті. Однак ситуація змінюється — ринок ще не досяг піка цін.

Як це вплине на ціни iPhone

За прогнозами, до 2027 року витрати на пам’ять можуть зрости з менш ніж $40 до понад $250 на один смартфон. Це означає збільшення більш ніж на 350% і потенційно — до 45% у структурі собівартості пристрою.
Проблема у тому, що виробники не встигають швидко нарощувати обсяги: практично весь вироблений ресурс уже розпроданий. У таких умовах переговорні позиції компаній на кшталт Apple слабшають — отримати знижки стає значно складніше.
У результаті виробники смартфонів опиняються перед вибором: підвищувати ціни для кінцевих покупців або зменшувати власну маржу. Остаточні рішення стануть зрозумілими ближче до релізів нових поколінь iPhone.
Загалом ринок пам’яті перетворюється на ключове обмеження для всієї індустрії. Якщо попит з боку ШІ залишиться високим, подорожчання смартфонів виглядає неминучим.
За матеріалами:
ITC.ua
ТехнологіїAppleiPhone
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems