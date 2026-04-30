Dacia готує гібридний Sandero: характеристики Сьогодні 22:14 — Технології&Авто

Dacia готує гібридний Sandero: характеристики

Dacia готує гібридну версію Sandero, і її вже помітили під час тестів. Перші шпигунські фото підтверджують: модель отримає повноцінну гібридну систему (HEV) і стане конкурентом доступних моделей на кшталт MG3, пише ampercar.com.

Зовні прототип майже не відрізняється від звичайного Sandero після рестайлінгу. Однак під днищем задньої частини видно захист батареї, що й видає гібридну версію. Таке розташування дозволяє не зменшувати об’єм багажника.

Очікується, що новинка отримає силову установку від Jogger — бензиновий двигун 1,8 л у поєднанні з електромотором. Загальна потужність складе близько 155 к.с., а батарея на 1,4 кВт·год дозволить короткочасно рухатися на електротязі.

Поява гібрида означає зміну стратегії бренду, адже раніше Sandero залишався без електрифікованих версій. Тепер модель виходить на ринок, де активно зростає конкуренція з боку дешевих гібридів, особливо з Китаю.

Раніше Finance.ua писав , що в Румунії відкрили прийом заявок на Dacia Duster у модифікації Adventure. Він виділяється модернізованою підвіскою, додатковим захистом днища, збільшеним дорожнім просвітом, позашляховими шинами та декоративними вставками.

Тираж Adventure обмежений 23 екземплярами. У актуального Dacia Duster всього одна повнопривідна версія: з «турботрійкою» на 1,2 літра поєднується 6-ступінчаста «механіка», а задня вісь підключається муфтою.

