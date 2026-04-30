0 800 307 555
укр
Dacia готує гібридний Sandero: характеристики

Технології&Авто
74
Dacia готує гібридну версію Sandero, і її вже помітили під час тестів. Перші шпигунські фото підтверджують: модель отримає повноцінну гібридну систему (HEV) і стане конкурентом доступних моделей на кшталт MG3, пише ampercar.com.
Зовні прототип майже не відрізняється від звичайного Sandero після рестайлінгу. Однак під днищем задньої частини видно захист батареї, що й видає гібридну версію. Таке розташування дозволяє не зменшувати об’єм багажника.
Очікується, що новинка отримає силову установку від Jogger — бензиновий двигун 1,8 л у поєднанні з електромотором. Загальна потужність складе близько 155 к.с., а батарея на 1,4 кВт·год дозволить короткочасно рухатися на електротязі.
Поява гібрида означає зміну стратегії бренду, адже раніше Sandero залишався без електрифікованих версій. Тепер модель виходить на ринок, де активно зростає конкуренція з боку дешевих гібридів, особливо з Китаю.
Раніше Finance.ua писав, що в Румунії відкрили прийом заявок на Dacia Duster у модифікації Adventure. Він виділяється модернізованою підвіскою, додатковим захистом днища, збільшеним дорожнім просвітом, позашляховими шинами та декоративними вставками.
Тираж Adventure обмежений 23 екземплярами. У актуального Dacia Duster всього одна повнопривідна версія: з «турботрійкою» на 1,2 літра поєднується 6-ступінчаста «механіка», а задня вісь підключається муфтою.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems