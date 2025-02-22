Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото) — Finance.ua

Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото) Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото), Фото: Dacia

У Румунії відкрили прийом заявок на Dacia Duster у модифікації Adventure. Він виділяється модернізованою підвіскою, додатковим захистом днища, збільшеним дорожнім просвітом, позашляховими шинами та декоративними вставками.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Читайте також Dacia Sandero знову очолив європейські продажі

Тираж спеціального видання обмежений 23 екземплярами. У актуального Dacia Duster всього одна повнопривідна версія: з «турботрійкою» на 1,2 літра поєднується 6-ступінчаста «механіка», а задня вісь підключається муфтою.

Фото: Dacia

Саме вона послужила основою варіанта Adventure. Автовиробник додав амортизатори Koni та посилені пружини, й замінив штатні шини на «зубасті» All-Terrain BFGoodrich розмірності 215/70 R16.

Під двигуном та коробкою передач встановили шестиміліметровий алюмінієвий захисний лист, під заднім диференціалом — 2,5-міліметрову сталеву панель.

Фото: Dacia

Кліренс збільшений на три сантиметри, також Duster Adventure отримав світлодіодні ліхтарі на даху, силовий багажник із дугами та декалі на бортах.

Читайте також Три моделі Dacia оновляться у 2025 році

Чи продаватиметься нова спецверсія за межами Румунії — відкрите питання.

Фото: Dacia

Однак поєднання Duster Adventure використовується не вперше: наприклад, шість років тому однойменна комплектація була доступна на різних ринках Європи.

Ймовірно, 23 екземпляри — квота для внутрішнього ринку, а для інших країн виробництво можуть відновити.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.