Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото) — Finance.ua
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Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото)

Технології&Авто
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Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото)
Зʼявилася позашляхова версія Dacia Duster: автівка вийде лімітованим тиражем (фото), Фото: Dacia
У Румунії відкрили прийом заявок на Dacia Duster у модифікації Adventure. Він виділяється модернізованою підвіскою, додатковим захистом днища, збільшеним дорожнім просвітом, позашляховими шинами та декоративними вставками.
Про це повідомила прес-служба компанії.
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Тираж спеціального видання обмежений 23 екземплярами. У актуального Dacia Duster всього одна повнопривідна версія: з «турботрійкою» на 1,2 літра поєднується 6-ступінчаста «механіка», а задня вісь підключається муфтою.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Саме вона послужила основою варіанта Adventure. Автовиробник додав амортизатори Koni та посилені пружини, й замінив штатні шини на «зубасті» All-Terrain BFGoodrich розмірності 215/70 R16.
Під двигуном та коробкою передач встановили шестиміліметровий алюмінієвий захисний лист, під заднім диференціалом — 2,5-міліметрову сталеву панель.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Кліренс збільшений на три сантиметри, також Duster Adventure отримав світлодіодні ліхтарі на даху, силовий багажник із дугами та декалі на бортах.
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Чи продаватиметься нова спецверсія за межами Румунії — відкрите питання.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Однак поєднання Duster Adventure використовується не вперше: наприклад, шість років тому однойменна комплектація була доступна на різних ринках Європи.
Ймовірно, 23 екземпляри — квота для внутрішнього ринку, а для інших країн виробництво можуть відновити.
За матеріалами:
РБК-Україна
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