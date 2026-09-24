Нідерланди та Німеччина розробляють власний ШІ-чип

У Нідерландах заснували Національне агентство з революційних інновацій (NADI), яке разом з таким самим німецьким агентством розпочне співпрацю над розробкою процесора для штучного інтелекту. Це частина зусиль європейських держав щодо зменшення залежності від американських компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Як Нідерланди та Німеччина розроблятимуть ШІ-чипи

NADI отримало €500 мільйонів державних коштів та співпрацюватиме з німецьким Федеральним агентством з проривних інновацій SPRIND. На розробку чипів для штучного інтелекту виділять €40 мільйонів. Для цього також створять невеликі команди, які протягом 20 місяців використовуватимуть ШІ для пришвидшення розробки чипів для навчання, логічних висновків і запуску моделей.

Співзасновник NADI, Єлле Прінс, заявив, що партнерство з Німеччиною щодо чипів було природним, враховуючи сильну екосистему навколо виробника обладнання ASML в Нідерландах, а також сильні сторони Німеччини в дослідженнях і виробництві.

Чому Європа хоче створювати власні чипи

Створення власних чипів для штучного інтелекту аргументують тим, що, допоки процесори Nvidia є потужними, вони неефективні для завдань логічного висновку. Прінс порівнює їх з використанням вантажівки для покупки продуктів замість продуктового візка.

NADI — це лише останнє з кількох схожих агентств, які з’явилися в Європі за останні роки. SPRIND, наприклад, було засновано у 2019 році. Агентство працює над проєктом вартістю €125 мільйонів для створення трьох передових європейських ШІ-лабораторій.

Керівник відділу проєктів SPRIND Яно Костард розповів Reuters, що за допомогою власних чипів агентство зможе «прискорити на кілька порядків» процес розробки, який наразі займає роки.

Інші схожі європейські агентства включають засноване у 2023 році британське ARIA, а також французьке агентство оборонних інновацій AID, яке було відкрито у 2018 році. AID, зокрема, підтримало розробку дистанційно керованих боєприпасів, здатних знищувати броньовані цілі на відстані 50 км (30 миль), які закуповуються французькими військовими.

ЄС прагне зменшити технологічну залежність

Хоча спроби європейських держав зменшити залежність від американських технологій з’являються все частіше, у деяких галузях це спричиняє занепокоєння.

Раніше цього року провідні автовиробники заявили, що політика ЄС щодо технологічного суверенітету може призвести до послаблення конкурентоспроможності в автомобільній галузі та зростання витрат.