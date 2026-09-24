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DeepSeek і Moonshot AI потрапили під розслідування в Китаї

Технології&Авто
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Управління кіберпростору Китаю перевіряє DeepSeek і Moonshot AI через підозри, що ті передавали запити користувачів ШІ-моделі Claude від американської компанії Anthropic.
Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на The Information.
Регулятор уже викликав керівників кількох провідних ШІ-лабораторій країни, але зосередився на DeepSeek і Moonshot AI — творцях відкритих моделей DeepSeek та Kimi.

Що стало приводом для перевірки

Приводом став 154-сторінковий звіт Anthropic, опублікований на початку місяця. Американська компанія заявила, що конкуренти «завантажували розмови між власними моделями та користувачами у Claude». Ідеться про понад 23 млн запитів від Moonshot із травня по липень і 12,1 млн від DeepSeek лише за 14 днів липня.
Відповіді Claude, за версією Anthropic, ішли на тренування власних моделей — цей метод називають дистиляцією.

Які дані могли потрапити до Claude

Окремо китайського регулятора турбує, що через перенаправлення запитів Moonshot і DeepSeek могли розкрити сторонній моделі чутливі дані.
Anthropic стверджує, що промпти містили «імена, адреси електронної пошти, корпоративні дані та інші чутливі дані сотень кінцевих користувачів щонайменше дванадцятьма мовами». У компанії вважають, що така практика «ймовірно, суперечить законам про приватність і власним умовам надання послуг лабораторій».
Розслідування стартувало напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до США. Очікується, що штучний інтелект стане однією з головних тем переговорів китайського лідера з американським президентом Дональдом Трампом. Внутрішню перевірку Пекін може подати як жест доброї волі.
За матеріалами:
НВ
ШІКитай
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