Apple розробляє функцію AutoLock для захисту розблокованого iPhone від викрадення

Apple працює над новою функцією безпеки для iPhone, яка може автоматично блокувати смартфон, якщо його виривають із рук власника. Деталі роботи технології виявили в коді тестової версії iOS 27.2.
Про це повідомляє видання 9to5Mac, яке проаналізувало бета-версію iOS 27.2 beta 2.
Нова технологія отримала внутрішню назву AutoLock. Вона аналізує стан пристрою за кількома показниками й у разі підозрілих дій ініціює блокування екрана.
Як працюватиме AutoLock
Система визначає потенційну крадіжку за сукупністю сигналів:
різке прискорення або ривок, характерні для виривання смартфона;
раптова або тривала втрата зв’язку зі спареним годинником Apple Watch;
тривала відсутність підключення до мережі;
перебування смартфона в розблокованому стані довше звичного часу.
Щоб уникнути хибних спрацьовувань, розробники застосували систему оцінки сигналів. Механізм дозволяє запобіжним факторам накладати вето на блокування — наприклад, якщо пристрій успішно пройшов біометричну аутентифікацію, перебуває в знайомому місці або додатки виконують фонові завдання.
Функцію поки тестують
Наразі AutoLock працює в бета-версії лише в тестовому фоновому режимі. Apple перевіряє алгоритми відстеження без активації самого блокування, тому функція поки недоступна користувачам як опція.
Раніше Apple вже запустила функцію Stolen Device Protection, яка вимагає біометрію при зміні важливих налаштувань за межами дому чи роботи. Нова технологія AutoLock має доповнити ці інструменти та захистити дані у випадку, коли пристрій вихоплюють безпосередньо з рук у розблокованому стані.