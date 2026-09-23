0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple розробляє функцію AutoLock для захисту розблокованого iPhone від викрадення

Технології&Авто
32
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple працює над новою функцією безпеки для iPhone, яка може автоматично блокувати смартфон, якщо його виривають із рук власника. Деталі роботи технології виявили в коді тестової версії iOS 27.2.
Про це повідомляє видання 9to5Mac, яке проаналізувало бета-версію iOS 27.2 beta 2.
Нова технологія отримала внутрішню назву AutoLock. Вона аналізує стан пристрою за кількома показниками й у разі підозрілих дій ініціює блокування екрана.

Як працюватиме AutoLock

Система визначає потенційну крадіжку за сукупністю сигналів:
  • різке прискорення або ривок, характерні для виривання смартфона;
  • раптова або тривала втрата зв’язку зі спареним годинником Apple Watch;
  • тривала відсутність підключення до мережі;
  • перебування смартфона в розблокованому стані довше звичного часу.
Щоб уникнути хибних спрацьовувань, розробники застосували систему оцінки сигналів. Механізм дозволяє запобіжним факторам накладати вето на блокування — наприклад, якщо пристрій успішно пройшов біометричну аутентифікацію, перебуває в знайомому місці або додатки виконують фонові завдання.

Функцію поки тестують

Наразі AutoLock працює в бета-версії лише в тестовому фоновому режимі. Apple перевіряє алгоритми відстеження без активації самого блокування, тому функція поки недоступна користувачам як опція.
Раніше Apple вже запустила функцію Stolen Device Protection, яка вимагає біометрію при зміні важливих налаштувань за межами дому чи роботи. Нова технологія AutoLock має доповнити ці інструменти та захистити дані у випадку, коли пристрій вихоплюють безпосередньо з рук у розблокованому стані.
За матеріалами:
dev.ua
AppleiPhoneТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems