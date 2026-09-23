0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Anthropic представила дешевшу й потужнішу ШІ-модель Claude Opus 5.5

Технології&Авто
17
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Claude Opus 5.5
Claude Opus 5.5
Anthropic представила Claude Opus 5.5 — першу модель нової лінійки Claude 5.5. Вона орієнтована на виконання складних завдань із програмування, автоматизації бізнес-процесів та аналітики. Водночас її експлуатація коштує майже вдвічі дешевше, ніж використання попереднього покоління.
Про це повідомляється в блозі розробників Anthropic.

Claude Opus 5.5 стала дешевшою та швидшою

Нова модель вимагає менше обчислювальних ресурсів, завдяки чому вартість її експлуатації знизилася на 40% порівняно з Opus 5. Швидкість генерації відповідей зросла на понад 30%. Ціна вхідних токенів становить $4 за мільйон, а вихідних — $20 за мільйон. Читання з кешу коштує $0,20 за мільйон токенів, що на 60% дешевше, ніж у попередній версії.
Під час попередніх тестувань Opus 5.5 продемонструвала суттєвий прогрес у роботі зі складним кодом. Зокрема, у тестах з оптимізації вебдодатка модель успішно скоротила час завантаження сторінок у 39 випадках із 40.
«Один із тестувальників завершив міграцію коду обсягом 680 000 рядків менш ніж за день — робота, на яку інженерній команді знадобилися б тижні», — зазначають у компанії.
Anthropic представила дешевшу й потужнішу ШІ-модель Claude Opus 5.5

Anthropic посилила вимоги до безпеки

Окрему увагу Anthropic приділила безпеці та вирівнюванню поведінки нейромережі. Перевірку проводили зовнішні експерти, зокрема з організацій Frontier Design та METR. За результатами автоматизованого аудиту модель виявилася стійкішою до спроб зламу через інʼєкції підказок (prompt injection) і менш схильною до виконання незворотних дій поза визначеними межами.
Через високі можливості в напрямах біології та кібербезпеки допуск до Opus 5.5 у цих галузях надаватиметься за спеціальними програмами верифікації дослідників і фахівців.
Для передплатників тарифних планів Pro, Max, Team та Enterprise компанія збільшила пʼятигодинні ліміти використання, а також додала функцію збереження та гнучкого скидання ліміту операцій.
Anthropic анонсувала, що протягом найближчих тижнів лінійку доповнять ще дві нові моделі — Claude Sonnet 5.5 та Claude Haiku 5.5.
За матеріалами:
dev.ua
ШІAnthropicClaude
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems