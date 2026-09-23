Anthropic представила дешевшу й потужнішу ШІ-модель Claude Opus 5.5

Anthropic представила Claude Opus 5.5 — першу модель нової лінійки Claude 5.5. Вона орієнтована на виконання складних завдань із програмування, автоматизації бізнес-процесів та аналітики. Водночас її експлуатація коштує майже вдвічі дешевше, ніж використання попереднього покоління.

Про це повідомляється в блозі розробників Anthropic.

Claude Opus 5.5 стала дешевшою та швидшою

Нова модель вимагає менше обчислювальних ресурсів, завдяки чому вартість її експлуатації знизилася на 40% порівняно з Opus 5. Швидкість генерації відповідей зросла на понад 30%. Ціна вхідних токенів становить $4 за мільйон, а вихідних — $20 за мільйон. Читання з кешу коштує $0,20 за мільйон токенів, що на 60% дешевше, ніж у попередній версії.

Під час попередніх тестувань Opus 5.5 продемонструвала суттєвий прогрес у роботі зі складним кодом. Зокрема, у тестах з оптимізації вебдодатка модель успішно скоротила час завантаження сторінок у 39 випадках із 40.

«Один із тестувальників завершив міграцію коду обсягом 680 000 рядків менш ніж за день — робота, на яку інженерній команді знадобилися б тижні», — зазначають у компанії.

Anthropic посилила вимоги до безпеки

Окрему увагу Anthropic приділила безпеці та вирівнюванню поведінки нейромережі. Перевірку проводили зовнішні експерти, зокрема з організацій Frontier Design та METR. За результатами автоматизованого аудиту модель виявилася стійкішою до спроб зламу через інʼєкції підказок (prompt injection) і менш схильною до виконання незворотних дій поза визначеними межами.

Через високі можливості в напрямах біології та кібербезпеки допуск до Opus 5.5 у цих галузях надаватиметься за спеціальними програмами верифікації дослідників і фахівців.

Для передплатників тарифних планів Pro, Max, Team та Enterprise компанія збільшила пʼятигодинні ліміти використання, а також додала функцію збереження та гнучкого скидання ліміту операцій.