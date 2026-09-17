ПАРТНЕРСЬКА Huawei навчила свої промислові батареї заробляти на коливаннях цін на електроенергію Сьогодні 16:40 — Фондовий ринок Huawei навчила свої промислові батареї заробляти на коливаннях цін на електроенергію

Майже 20% економії на рахунках за електроенергію, і жодного ручного втручання. Такий результат показала система SmartEMO 2.0 від Huawei в одному з прикладів своєї роботи. Вона керує промисловою батареєю і сама вирішує, коли її заряджати, а коли брати з неї енергію. Це друге покоління системи, яке зараз активно впроваджують в Україні.

Придумали таке рішення для Європи. Там поширений ринок «на добу наперед» (РДН), на якому ціна електроенергії своя для кожної години наступного дня. Сонячних станцій у Європі будують так багато, що вдень ціна подекуди падає нижче нуля. В Україні до цього поки не дійшло, проте купувати енергію за цінами РДН бізнес уже може.

Здавалося б, нічого складного. Зарядив батарею, поки енергія дешева або поки працює власна сонячна електростанція (СЕС), і витратив, коли ціна піднялася. На ділі ж доводиться одночасно враховувати десятки параметрів, які весь час змінюються.

Huawei здатна вирішити цю задачу, бо належить до провідних виробників сонячних інверторів та установок зберігання енергії (УЗЕ). Величезний масив даних зі станцій у хмарній платформі FusionSolar плюс власні розробки у сфері штучного інтелекту стали основою для SmartEMO.

«SmartEMO 2.0 — не просто алгоритм, а зрілий продукт, що вбирає багаторічний досвід Huawei в енергетиці, аналітиці та штучному інтелекті. Він перетворює систему накопичення з пасивного резервуара енергії на активний фінансовий інструмент, який щодня працює на прибуток власника», — пояснює Роман Осадчий, менеджер з комерційних рішень Huawei Digital Power в Україні.

Системі для роботи потрібен графік цін, який вона отримує від АТ «Оператор ринку», а також історія об’єкта щонайменше за 30 днів: споживання, виробіток СЕС, потужність приєднання, скільки енергії підприємство може брати з мережі одночасно. Якщо на даху стоять сонячні панелі, система додає прогноз інсоляції, або кількості сонячного світла, від сервісу SolarGIS. З усього цього складається погодинний план заряду батареї, де враховано навіть різницю в споживанні між днями тижня.

Сліпо триматися плану система не буде. Кожні 15 хвилин вона звіряє його з фактом, а щогодини оновлює прогноз. Сонячну генерацію SmartEMO передбачає з точністю до 90%, а споживання об’єкта до 85%.

Від точного прогнозу рівня заряду батареї (SOC) залежить, скільки дешевої енергії вдасться використати. Тому SmartEMO стежить і за самим накопичувачем, за його зарядом, «здоров'ям» (наскільки батарея втратила ємність), температурою комірок і тим, чи рівно між ними розподілено заряд. У накопичувачах Huawei LUNA2000−215/241 комірки охолоджуються рівномірно, а Optimizer 2.0 вирівнює заряд між модулями. Це дає точність і береже обладнання.

Вигоду видно з порівняння зі стандартним режимом TOU (time-of-use), де батарея працює за незмінним розкладом.

На графіку. Синя суцільна лінія показує заряд батареї під керуванням SmartEMO, пунктирна заряд у режимі TOU. Червоним позначено ціну купівлі електроенергії, жовтим «зелений» тариф.

Фіксований розклад дає батареї один цикл на добу. SmartEMO помічає цінові хвилі протягом дня і встигає зарядити й розрядити її двічі. Вигода порівняно з TOU в цьому прикладі виросла на 71,45%, а загальна економія склала 19,7%.

На графіку. Вертикальна лінія ділить його на минуле й прогноз. Синя суцільна лінія відповідає заряду під керуванням SmartEMO, пунктирна стандартному режиму. Червоним позначено ціну купівлі енергії, жовтим ціну її продажу в мережу.

Друга перевага в тому, що SmartEMO не заряджає батарею про запас. TOU наповнює її вщерть і входить у дешевий період із залишком дорожчої енергії. SmartEMO ж за прогнозом споживання рахує, скільки заряду знадобиться до чергового падіння цін. У прикладі на графіку це приблизно 83%.