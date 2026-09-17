«Крах уже почався»: Роберт Кійосакі знову попередив про масштабну кризу Сьогодні 03:41 — Фондовий ринок Роберт Кійосакі

Інвестор і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що у 2026 році, на його думку, розпочався «найбільший обвал в історії» фондового та облігаційного ринків. Серед факторів, які він пов’язує з кризовими явищами, — високий рівень боргу, ажіотаж навколо штучного інтелекту, війна в Ірані та вихід покоління бебі-бумерів на пенсію.

Про це Кійосакі написав у своєму дописі на платформі X. За його словами, проблеми, які вже проявляються в Європі та Японії, можуть поширитися на інші країни.

Кійосакі попереджав про обвал ще у 2002 році

Інвестор заявив, що описував подібний сценарій ще у книзі «Пророцтво багатого тата», яку опублікував у 2002 році. За словами Кійосакі, він написав її, щоб підготувати читачів до масштабного падіння фондового та облігаційного ринків.

«Найбільший крах в історії вже почався. У 2002 році я випустив „Пророцтво багатого тата“. Ця книга була написана, щоб підготувати людей отримувати прибуток, а не ставати жертвами найбільшого в історії краху фондового та облігаційного ринків […] краху, який на той момент ще був попереду», — написав Кійосакі.

Він стверджує, що у 2026 році цей сценарій уже проявляється в Європі та Японії й поступово поширюється світом.

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Окремо Кійосакі звернув увагу на ризики для людей, які накопичують кошти на пенсію. Зокрема, він згадав американські рахунки 401(k) та IRA, а також пенсійні системи Superannuation і RRSP.

Інвестор порівняв можливий сценарій із Великою депресією, яку, за його словами, можна умовно розглядати як період із 1929 до 1954 року. Водночас Кійосакі зазначив, що для людей, які будуть готові до кризи, такий період може стати можливістю суттєво збільшити статки.

Ще у березні цього року Кійосакі пов’язував майбутній обвал із борговою пірамідою на ринку приватного кредитування.

Які активи Кійосакі вважає захистом

На тлі своїх прогнозів інвестор також розповів, у які активи вкладає кошти, готуючись до можливого погіршення ситуації на ринках.

Серед них він назвав власний бізнес, дохідну нерухомість, нафтові свердловини, золото, срібло та біткоїн

Раніше Кійосакі називав біткоїн «найбільшою фінансовою можливістю в історії». Цього разу він знову наголосив на своїй стратегії підготовки до потенційної кризи.