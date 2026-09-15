Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі

З 15 вересня у Київській, Житомирській та Чернігівській областях підвищиться вартість проїзду у приміських поїздах.

Про це пише RAIL.insider

Де подорожчають квитки

За новими тарифами, мінімальна вартість квитка становитиме 30 грн без урахування комісійного збору. На найдовших маршрутах понад 250 км — ціна проїзду сягатиме 150 грн.

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Наступний етап підвищення тарифів запланований на 22 вересня. З цього дня дорожче коштуватиме проїзд у приміських поїздах у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

Востаннє вартість квитків на приміські поїзди підвищували у червні 2025 року. Тоді мінімальний тариф зріс із 15 до 20 грн.