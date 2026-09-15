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Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі

Фондовий ринок
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Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі
Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі
З 15 вересня у Київській, Житомирській та Чернігівській областях підвищиться вартість проїзду у приміських поїздах.
Про це пише RAIL.insider.

Де подорожчають квитки

За новими тарифами, мінімальна вартість квитка становитиме 30 грн без урахування комісійного збору. На найдовших маршрутах понад 250 км — ціна проїзду сягатиме 150 грн.
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Наступний етап підвищення тарифів запланований на 22 вересня. З цього дня дорожче коштуватиме проїзд у приміських поїздах у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.
Востаннє вартість квитків на приміські поїзди підвищували у червні 2025 року. Тоді мінімальний тариф зріс із 15 до 20 грн.
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Крім того, «Укрзалізниця» запровадила комісію за придбання квитків у касах та безпосередньо у поїздах. Її розмір становить 7 грн. Комісійний збір не стягується під час купівлі квитка через мобільний застосунок.
За матеріалами:
Finance.ua
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