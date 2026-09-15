Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі З 15 вересня у Київській, Житомирській та Чернігівській областях підвищиться вартість проїзду у приміських поїздах. Про це пише RAIL.insider. Де подорожчають квитки За новими тарифами, мінімальна вартість квитка становитиме 30 грн без урахування комісійного збору. На найдовших маршрутах понад 250 км — ціна проїзду сягатиме 150 грн. Наступний етап підвищення тарифів запланований на 22 вересня. З цього дня дорожче коштуватиме проїзд у приміських поїздах у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Черкаській областях. Востаннє вартість квитків на приміські поїзди підвищували у червні 2025 року. Тоді мінімальний тариф зріс із 15 до 20 грн. Крім того, «Укрзалізниця» запровадила комісію за придбання квитків у касах та безпосередньо у поїздах. Її розмір становить 7 грн. Комісійний збір не стягується під час купівлі квитка через мобільний застосунок. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Фондовий ринок / Відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть — деталі