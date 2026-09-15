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Акції компаній, пов’язаних з ШІ, впали після закликів сповільнити розвиток технології

Фондовий ринок
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Акції технологічних компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, у понеділок знизилися на біржах Японії та Південної Кореї. Інвестори відреагували на заклики керівників Anthropic, OpenAI та SpaceX сповільнити розвиток ШІ через побоювання, що технології можуть вийти з-під контролю. Так, акції японської SoftBank, великого інвестора OpenAI, впали на 13%.
Про це повідомляє ua. news з посиланням на The Guardian World.

Акції виробників ШІ-чипів знижуються

Південнокорейський індекс Kospi, який значною мірою залежить від виробників чипів для ШІ-компаній, знизився на 3%. У Тайбеї акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Company втратили 1,2%.
Ф’ючерси на Nasdaq вказували на можливе падіння технологічного індексу США на 1,3% після відкриття торгів.

Керівники ШІ-компаній закликали посилити контроль

Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї закликав індустрію сповільнитися, заявивши, що надто швидка розробка є безвідповідальною. Він попередив, що в майбутньому група ШІ-агентів може завдати збитків на сотні мільярдів доларів, взявши під контроль увесь інтернет.
Деякі експерти заперечували оцінки Амодеї. Водночас, за даними видання, інвестори почали враховувати можливе уповільнення розвитку галузі, яке може ускладнити фінансування сотень мільярдів доларів інвестицій в інфраструктуру ШІ.
Підтримку есе Амодеї «We Must Pace the Frontier» висловили гендиректор OpenAI Сем Альтман, керівник Google DeepMind Деміс Гассабіс і глава SpaceX Ілон Маск. Альтман також заявив, що готовий, як і Амодеї, запровадити в компанії роботу зовнішніх оцінювачів для перевірки практик безпеки.
Аналітик Deutsche Bank Джим Рід вважає, що через гостру конкуренцію між компаніями та країнами ШІ-компаніям буде складно добровільно скорочувати інвестиції, поки конкуренти продовжують розвивати технології. На його думку, публічне обговорення ризиків може означати не скорочення витрат, а спрямування більшої частки інвестицій на безпеку, моніторинг і врядування поряд із розвитком обчислювальної інфраструктури.
Financial Times повідомила, що Anthropic очікує позитивного скоригованого операційного доходу другий квартал поспіль і готується до лістингу на фондовому ринку США цього року. OpenAI також допускала можливість виходу на біржу, однак Альтман заявив, що компанія не стане публічною у 2026 році через питання безпеки технології.
За матеріалами:
ua.news
АкціїШІ
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