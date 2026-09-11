0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В рф виявили проблемні кредити на 8 млрд дол. в одному з ТОП-банків

Фондовий ринок
39
В рф виявили проблемні кредити на 8 млрд дол. в одному з ТОП-банків
В рф виявили проблемні кредити на 8 млрд дол. в одному з ТОП-банків
Московський кредитний банк (МКБ), який входить до десятки найбільших банків росії за розміром активів та тримає близько 8,8 млрд доларів (750 млрд рублів) заощаджень громадян, зіткнувся зі стрімким зростанням неплатежів за виданими позиками.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.
Станом на кінець червня 691 млрд рублів (близько 8 млрд доларів) позик на балансі установи віднесли до категорії проблемних. Без гарантій повернення опинилося понад 27% усіх кредитів, наданих банком корпоративним клієнтам.
Лише за перше півріччя цей обсяг зріс на 28%, або на 1,75 млрд доларів (151 млрд рублів). Обсяг безпосередньо прострочених боргів сягнув 3,2 млрд доларів (277 млрд рублів) і зріс на 70% від початку року.

Хто рятуватиме установу

МКБ тісно пов’язаний із державною компанією «Роснефть», яка фактично врятувала його від банкрутства у 2017 році завдяки вливанню коштів у капітал і розміщенню довгострокових депозитів до 2066 року. Торік, після появи перших ознак труднощів, у банку замінили керівництво, а до правління увійшли представники підконтрольного нафтовому гіганту Всеросійського банку розвитку регіонів (ВБРР).
Аналітики очікують, що саме «Роснефть» або Центробанк РФ знову підтримуватимуть установу грошовими вливаннями, оскільки вона є системно значущою і влада не дозволить їй упасти.
Водночас криза неповернення кредитів наростає по всій банківській системі росії, яка після початку війни стала головним джерелом фінансування військово-промислового комплексу. За оцінками російського регулятора, проблемними стали вже 12% активів банків, а громадяни від початку року забрали з рахунків і вивели в готівку понад 30 млрд доларів (2,6 трлн рублів).
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems