Бронювання IT-фахівців, 9% податку та спеціальні умови. Як працює Дія. City в Україні (відео) Сьогодні 16:50 — Фондовий ринок Для IT-спеціаліста робота за гіг-контрактом дає більше гарантій, ніж співпраця з компанією через власний ФОП

Дія.City дає українським IT-компаніям податкові переваги, можливість працювати з гіг-контрактами, залучати інвестиції за спеціальними правилами та бронювати працівників. Водночас цей режим передбачає низку вимог.

Про особливості Дія. City на YouTube-каналі Finance.ua розповів юрист та власник Юридичного офісу Ігор Бондаренко у новому випуску Finance.ua.

За словами експерта, Дія. City — це спеціальний правовий і податковий режим для IT-бізнесу. Однією з його основних цілей було зберегти український IT-бізнес та відповідні спеціальності в Україні, щоб компанії не переносили діяльність в інші юрисдикції через більш привабливі податкові умови.

Ще одне завдання режиму — зменшити залежність IT-сфери від роботи через ФОПів. Для цього в Дія. City запровадили, зокрема, гіг-контракти, які поєднують окремі особливості трудових відносин та роботи через ФОП.

Для компаній режим передбачає не лише податкові переваги, а й спеціальні правові інструменти, зокрема можливість залучати інвестиції за механізмами, недоступними звичайному бізнесу.

Хто може стати резидентом Дія. City

Резидентом Дія. City може бути компанія, зокрема товариство з обмеженою відповідальністю. ФОП не може отримати статус резидента.

При цьому компанія повинна займатися видами діяльності, визначеними законодавством для резидентів Дія.City.

Існує два формати перебування в режимі: стартап та повноцінне резидентство.

Переваги Дія. City

Одна з основних переваг Дія. City — особливості оподаткування компанії.

Резидент може сплачувати 9% податку на виведений капітал замість 18% податку на прибуток. Якщо прибуток не виводиться з компанії, податок на виведений капітал не сплачується.

Для порівняння, компанії на загальній системі оподаткування сплачують 18% податку на прибуток незалежно від того, чи виводять його у вигляді дивідендів.

Відрізняється й оподаткування винагороди працівників. Для звичайних трудових відносин йдеться про 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ.

Для працівників компанії-резидента Дія. City застосовуються 5% військового збору та 5% ЄСВ.

Окрім податкових переваг, резиденти Дія. City мають доступ до спеціальних правових інструментів. Зокрема, йдеться про можливість залучати інвестиції через конвертовану позику. Інвестор може отримати частку в корпоративних правах компанії не одразу, а після настання визначеної в договорі події.

Ще один інструмент — можливість надавати працівникам частку у статутному капіталі як винагороду за їхню роботу та спосіб утримання цінних спеціалістів у компанії.

Коли вступати в Дія. City може бути невигідно

Попри податкові переваги, Дія. City підходить не кожній IT-компанії.

Перед вступом потрібно оцінити, чи зможе бізнес у майбутньому виконати вимоги повноцінного резидентства — зокрема забезпечити щонайменше дев’ять працівників та середню винагороду на рівні 1200 євро.

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Наприклад, продукт може бути достатньо великим, але його технічна підтримка може здійснюватися п’ятьма або шістьма спеціалістами. У такому разі штучне збільшення штату лише заради збереження статусу резидента може виявитися дорожчим, ніж сплата податків без використання режиму.

Переваги для працівника

Для IT-спеціаліста робота за гіг-контрактом дає більше гарантій, ніж співпраця з компанією через власний ФОП.

У випадку роботи через ФОП спеціаліст самостійно відповідає за сплату податків та взаємодію з державними органами. Гіг-контракт переносить цю відповідальність на компанію. Водночас спеціаліст отримує передбачені ним соціальні гарантії: право на відпустку та лікарняні, можливість визначати режим роботи, працювати дистанційно тощо.

Ще одна перевага для працівника — менше податкове навантаження, завдяки чому він отримує більшу суму після сплати податків.

Водночас є і мінус: через менший розмір ЄСВ працівнику за гіг-контрактом нараховується менше коштів у пенсійну систему, ніж за звичайним трудовим договором.

За що компанія може втратити статус резидента

Статус резидента Дія. City можна втратити, зокрема, через надання неправдивої інформації під час реєстрації або невідповідність вимогам режиму.

Однією з вимог є частка кваліфікованого доходу на рівні 90%. Якщо компанія паралельно займається іншими видами діяльності й частка доходу від кваліфікованих видів діяльності стає нижчою, це може бути підставою для втрати статусу.

Ще одна причина — податковий борг у встановленому законодавством розмірі.

Також статус можна втратити через порушення вимог щодо звітності. Резидент Дія. City має звітувати перед Мінцифри протягом перших трьох місяців діяльності, а надалі подавати відповідні звіти щороку.

Проблеми можуть виникнути і через неподання звітності, помилки у звітах або проведення аудиту аудитором, який не відповідає встановленим вимогам.

Тому резидентам необхідно уважно стежити за строками звітування та дотриманням усіх вимог режиму.