Кожен сьомий резидент «Дія.City» працює у сфері Defence Tech. Як змінився профіль резидента за рік Вчора 21:03

Людина у військовій формі і голограма віртуального планшета

Наразі у «Дія.City» зареєстровано майже 500 компаній сфери Defence Tech, які займаються розробкою безпілотників, роботизованих систем та спеціалізованого ПЗ.

Про це повідомляє видання DOU з посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації.

Тільки за останній квартал до простору долучилося 38 оборонних підприємств. Також суттєво зросла кількість R&D-центрів: після дозволу уряду долучатися до режиму, їхня кількість із 14 (у квітні 2025 року) зросла до 195.

Зміни в структурі працевлаштування

Аналітики зафіксували помітну зміну у структурі працевлаштування в «Дія.City». Якщо рік тому за трудовими договорами працювали близько 60% айтівців, то станом на грудень 2025 року ця частка зросла до 66,7%. На гіг-контрактах зараз перебуває 30% фахівців, а частка тих, хто співпрацює як ФОП, скоротилася до мінімуму — 3,3%.

Водночас не всім вдається втриматися у спецрежимі. За весь час існування «Дія.City» статус резидента втратили 464 компанії, причому 53 з них — протягом останніх трьох місяців.

Читайте також В Україні офіційно запрацював Defence City

Як зазначають у Мінцифри, найпоширенішими причинами виключення є недотримання критеріїв резидентства, проблеми зі звітністю або ж добровільний вихід через неможливість виконувати вимоги.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що резиденти Дія. City продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.