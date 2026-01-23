0 800 307 555
Кожен сьомий резидент «Дія.City» працює у сфері Defence Tech. Як змінився профіль резидента за рік

Людина у військовій формі і голограма віртуального планшета
Наразі у «Дія.City» зареєстровано майже 500 компаній сфери Defence Tech, які займаються розробкою безпілотників, роботизованих систем та спеціалізованого ПЗ.
Про це повідомляє видання DOU з посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації.
Тільки за останній квартал до простору долучилося 38 оборонних підприємств. Також суттєво зросла кількість R&D-центрів: після дозволу уряду долучатися до режиму, їхня кількість із 14 (у квітні 2025 року) зросла до 195.

Зміни в структурі працевлаштування

Аналітики зафіксували помітну зміну у структурі працевлаштування в «Дія.City». Якщо рік тому за трудовими договорами працювали близько 60% айтівців, то станом на грудень 2025 року ця частка зросла до 66,7%. На гіг-контрактах зараз перебуває 30% фахівців, а частка тих, хто співпрацює як ФОП, скоротилася до мінімуму — 3,3%.
Водночас не всім вдається втриматися у спецрежимі. За весь час існування «Дія.City» статус резидента втратили 464 компанії, причому 53 з них — протягом останніх трьох місяців.
Як зазначають у Мінцифри, найпоширенішими причинами виключення є недотримання критеріїв резидентства, проблеми зі звітністю або ж добровільний вихід через неможливість виконувати вимоги.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що резиденти Дія. City продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.
