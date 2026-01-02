В Україні офіційно запрацював Defence City Сьогодні 14:21 — Казна та Політика

Офіційно стартувала системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва — Defence City.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив у Телеграмі

«Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів „Вампір“, „Шрайків“ та перехоплювачів „Шахедів“. Всі ці дрони показали високу ефективність на полі бою», — наголосив Шмигаль.

Defence City — системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти отримують реальні інструменти для розвитку виробництва:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток; звільнення від земельного, майнового та екологічного податків; спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

