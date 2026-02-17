САП проситиме для Галущенка арешт з альтернативою застави у 425 мільйонів Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати для ексміністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

Про це сказала речниця САП Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді».

Постолюк: «Для фігуранта справи „Мідас“ прокурори проситимуть тримання під вартою або заставу у 425 мільйонів гривень».

На запитання, коли відбудеться засідання суду, речниця зазначила, що воно заплановане на 12:30 17 лютого.

Читайте також Справа «Мідас»: НАЗК перевірить понад 4000 документів у межах службового розслідування

Раніше 16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.