САП проситиме для Галущенка арешт з альтернативою застави у 425 мільйонів
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати для ексміністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.
Про це сказала речниця САП Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді».
Постолюк: «Для фігуранта справи „Мідас“ прокурори проситимуть тримання під вартою або заставу у 425 мільйонів гривень».
На запитання, коли відбудеться засідання суду, речниця зазначила, що воно заплановане на 12:30 17 лютого.
Раніше 16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.
Операція «Мідас»
НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Сім осіб вже отримали підозру.
Поділитися новиною
Також за темою
САП проситиме для Галущенка арешт з альтернативою застави у 425 мільйонів
Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» у 2026 році: які суми
На підвищення зарплат вчителям не вистачає грошей — Гетманцев
Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону
Україна отримала $690 млн від Японії та Канади: куди спрямують кошти
Зеленський пояснив, чому Україна проти вільної економічної зони на Донбасі