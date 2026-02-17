0 800 307 555
САП проситиме для Галущенка арешт з альтернативою застави у 425 мільйонів

Казна та Політика
21
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати для ексміністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.
Про це сказала речниця САП Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді».
Постолюк: «Для фігуранта справи „Мідас“ прокурори проситимуть тримання під вартою або заставу у 425 мільйонів гривень».
На запитання, коли відбудеться засідання суду, речниця зазначила, що воно заплановане на 12:30 17 лютого.
Раніше 16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.
Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Сім осіб вже отримали підозру.
За матеріалами:
Економічна Правда
Розраховуйте на
