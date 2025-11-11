Операція «Мідас»: сім осіб отримали підозру Вчора 14:40 — Кримінал

Операція «Мідас»: сім осіб отримали підозру, Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Затримання та підозри

Наразі детективи затримали п’ять осіб, ще сімом повідомлено про підозру. Серед них:

бізнесмен — керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Зараз вирішується питання щодо звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Як працювала схема

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Читайте також Наглядова рада «Енергоатому» ініціює незалежну перевірку після звинувачень у корупції

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».

Легалізація коштів

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг нечленам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом через так звану пральню за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.

Операція

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До її проведення на фінальному етапі залучено практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.

За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації.

У НАБУ додали , що під час операції детективи встановили керівника злочинної організації — Карлсона. Саме він контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.