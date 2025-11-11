0 800 307 555
Наглядова рада «Енергоатому» ініціює незалежну перевірку після звинувачень у корупції

Наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками підприємства, та ініціює незалежну перевірку.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме:
  • ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій;
  • комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.
«Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади», — сказано в повідомленні компанії.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 10 листопада, провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору зокрема «Енергоатом».
Основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів «Енергоатому» покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Загалом через «відмивання» пройшло близько 100 млн дол. США.
