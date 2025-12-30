АМКУ оштрафував на 19,84 млн гривень виробника і постачальника масла для ЗСУ
Антимонопольний комітет оштрафував виробника та постачальника солодковершкового масла для ЗСУ, яке містило немолочні жири й не відповідало вимогам ДСТУ, на 19,84 млн грн.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що 26 грудня Комітет визнав дії виробника (ТОВ «Іва-Арт») і постачальника (ТОВ «Асікс Груп») масла солодковершкового порушенням закону про захист від недобросовісної конкуренції. Порушення полягало у поширенні неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла ДСТУ.
Справу було розпочато за заявою ДП «Державний оператор тилу», яке за держконтрактом придбало в «Асікс Груп», зокрема, масло солодковершкове для забезпечення потреб Збройних сил України.
Частину поставленої продукції, яка маркувалася як масло солодковершкове з часткою жиру 72,5%, було виготовлено ТОВ «Іва-Арт», іншу, з часткою жиру 73,5%, — невідомим виробником.
Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела лабораторні випробування зразків продукції, відібраних у військових частинах. За результатами досліджень було встановлено наявність у продукції немолочних жирів.
«Зазначене унеможливлює віднесення цієї продукції до категорії харчового продукту „вершкове масло“», — заявили в АМКУ.
