АМКУ оштрафував на 19,84 млн гривень виробника і постачальника масла для ЗСУ

Антимонопольний комітет оштрафував виробника та постачальника солодковершкового масла для ЗСУ, яке містило немолочні жири й не відповідало вимогам ДСТУ, на 19,84 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства

Зазначається, що 26 грудня Комітет визнав дії виробника (ТОВ «Іва-Арт») і постачальника (ТОВ «Асікс Груп») масла солодковершкового порушенням закону про захист від недобросовісної конкуренції. Порушення полягало у поширенні неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла ДСТУ.

Справу було розпочато за заявою ДП «Державний оператор тилу», яке за держконтрактом придбало в «Асікс Груп», зокрема, масло солодковершкове для забезпечення потреб Збройних сил України.

Частину поставленої продукції, яка маркувалася як масло солодковершкове з часткою жиру 72,5%, було виготовлено ТОВ «Іва-Арт», іншу, з часткою жиру 73,5%, — невідомим виробником.

Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела лабораторні випробування зразків продукції, відібраних у військових частинах. За результатами досліджень було встановлено наявність у продукції немолочних жирів.

«Зазначене унеможливлює віднесення цієї продукції до категорії харчового продукту „вершкове масло“», — заявили в АМКУ.

