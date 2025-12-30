0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АМКУ оштрафував на 19,84 млн гривень виробника і постачальника масла для ЗСУ

Фондовий ринок
17
АМКУ оштрафував на 19,84 млн гривень виробника і постачальника масла для ЗСУ
АМКУ оштрафував на 19,84 млн гривень виробника і постачальника масла для ЗСУ
Антимонопольний комітет оштрафував виробника та постачальника солодковершкового масла для ЗСУ, яке містило немолочні жири й не відповідало вимогам ДСТУ, на 19,84 млн грн.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що 26 грудня Комітет визнав дії виробника (ТОВ «Іва-Арт») і постачальника (ТОВ «Асікс Груп») масла солодковершкового порушенням закону про захист від недобросовісної конкуренції. Порушення полягало у поширенні неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла ДСТУ.
Справу було розпочато за заявою ДП «Державний оператор тилу», яке за держконтрактом придбало в «Асікс Груп», зокрема, масло солодковершкове для забезпечення потреб Збройних сил України.
Частину поставленої продукції, яка маркувалася як масло солодковершкове з часткою жиру 72,5%, було виготовлено ТОВ «Іва-Арт», іншу, з часткою жиру 73,5%, — невідомим виробником.
Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела лабораторні випробування зразків продукції, відібраних у військових частинах. За результатами досліджень було встановлено наявність у продукції немолочних жирів.
«Зазначене унеможливлює віднесення цієї продукції до категорії харчового продукту „вершкове масло“», — заявили в АМКУ.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий облікАрмія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems