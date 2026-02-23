Балтійський бізнес в Україні: хто заробив найбільше у 2025 році Сьогодні 16:02 — Фондовий ринок

Київ є центром концентрації балтійського капіталу в Україні

За підсумками трьох кварталів 2025 року компанії з литовськими співвласниками в Україні задекларували 53,7 млрд грн виручки, з латвійськими — 28,7 млрд грн, з естонськими — 28,54 млрд грн. У 2022−2025 роках кількість компаній із балтійськими співвласниками зросла. Найбільший приріст зафіксовано з боку Естонії (+23%) та Латвії (+20%).

Про це свідчать дані аналітики компанії YouControl.

Серед компаній із балтійськими співвласниками зафіксовані санкційні ризики: 28 компаній з естонськими, 19 з латвійськими та 3 з литовськими співвласниками мають повідомлення про санкції, пов’язані з їхніми учасниками або кінцевими бенефіціарними власниками.

Київ є центром концентрації балтійського капіталу в Україні: тут зареєстровано 723 компанії з литовськими співвласниками, 641 — з латвійськими та 486 — з естонськими.

Естонські співвласники

В Україні зареєстровано 983 компанії зі співвласниками з Естонії. Найбільше таких підприємств працює в Києві — 486. Також значна кількість зафіксована у Львівській (58), Донецькій (49), Дніпропетровській (47) та Одеській (46) областях.

Із дослідженої вибірки 28 компаній мають повідомлення про санкції, пов’язані з їхніми учасниками або кінцевими бенефіціарами. Ще 26 компаній, окрім естонських співвласників, мають у структурі власності представників рф.

102 компанії з естонськими співвласниками входять до складу 40 корпоративних груп. Найбільше підприємств належать до групи «Аррікано» — 25 компаній. Ключові особи цієї групи перебувають під санкціями РНБО з червня 2025 року.

Лише 115 компаній з естонськими співвласниками оприлюднили позитивну виручку за три квартали 2025 року. Сукупний показник становить 28,54 млрд грн.

Найбільшу виручку отримало ТОВ «Юніверсал Фіш Компані», що займається імпортом і переробкою рибної продукції. Одним із кінцевих бенефіціарів є колишній депутат Харківської облради Олег Лущик.

2,3 млрд грн за три квартали 2025 року задекларувало ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Двоє з чотирьох акціонерів підприємства — естонські юридичні особи. Серед кінцевих бенефіціарів громадянин рф Станіслав Гамзалов, який перебуває під санкціями РНБО з травня 2023 року.

Топ-10 українських компаній із співвласниками з Естонії, youcontrol.com.ua

Литовські співвласники

В Україні працює 1 407 компаній зі співвласниками з Литви. Найбільша концентрація — у Києві (723 компанії). Також значна кількість зафіксована у Київській (84), Одеській (72), Дніпропетровській (56) та Львівській (45) областях.

Три компанії з цієї вибірки мають повідомлення про санкції, пов’язані з їхніми учасниками або кінцевими бенефіціарами. Ще 24 компанії мають у структурі власності представників рф.

162 підприємства з литовськими співвласниками входять до 32 корпоративних груп. Найбільше компаній належать до групи «БТ Інвест», що працює у сфері девелопменту та роздрібної торгівлі (Novus, Stolitsa Group).

Читайте також Скільки компаній у Британії належать українцям і чим вони займаються — дані YouControl

Три з десяти найбільших компаній за виручкою з литовськими учасниками входять до складу Aventus Group. Їхня сукупна виручка за три квартали 2025 року становить 3,91 млрд грн.

135 компаній із литовськими співвласниками задекларували позитивну виручку за три квартали 2025 року. Загальний обсяг — 53,7 млрд грн.

Найбільший показник (5,52 млрд грн) у ТОВ «Даліс Аутомотів Груп», що займається продажем автозапчастин. 17,4% статутного капіталу компанії належить литовському ЗАТ Details Plius.

Суттєву виручку також задекларували ТОВ «Вічунай-Україна» (виробництво продукції з сурімі під ТМ VIČI) та ДП «Хумана Піпл ту Піпл Україна» (мережа магазинів Second Hand під ТМ Humana).

Топ-10 українських компаній із співвласниками з Литви, youcontrol.com.ua

Латвійські співвласники

В Україні зареєстровано 1 171 компанію зі співвласниками з Латвії. Найбільше у Києві (641). Також значна кількість працює у Київській (67), Львівській (66), Одеській (57) та Дніпропетровській (54) областях.

19 компаній мають повідомлення про санкції щодо учасників або кінцевих бенефіціарів. Ще 35 компаній мають у структурі власності представників рф.

75 компаній з латвійськими співвласниками пов’язані з 36 корпоративними групами. Найбільше підприємств входять до груп «Юрія-Фарм» (10), «Південний» (9) та «ВС Енерджі Інтернейшнл» (11).

Серед найбільших за виручкою компаній — ТОВ «Елко Україна», дистриб’ютор ІТ-продукції та побутової техніки. Його виручка становила 5,5 млрд грн за три квартали 2025 року.

До переліку найбільших компаній з латвійськими бенефіціарами увійшли чотири обленерго: АТ «Житомиробленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Чернівціобленерго». Всі вони входять до групи «ВС Енерджі Інтернейшнл». Ключові особи групи внесені до санкційного списку РНБО у травні 2023 року.

Топ-10 українських компаній із співвласниками з Латвії, youcontrol.com.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.