Uber виходить на 7 нових європейських ринків Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Uber виходить на нові ринки Європи

Uber розширює свій бізнес з доставки у сім нових європейських країн цього року, оскільки технологічні групи посилюють боротьбу за багатомільярдний ринок доставки їжі.

Про це повідомляє Financial Times.

У яких країнах запустять сервіс

Американська компанія запустить послуги на ринках Австрії, Данії, Фінляндії та Норвегії протягом 2026 року в рамках ініціативи, яка, як вона сподівається, принесе додатковий 1 млрд доларів валового доходу протягом наступних трьох років.

Читайте також Uber переходить на роботизовану доставку в Європі

Сьюзан Андерсон, глобальний керівник служби доставки Uber, заявила FT, що настав час «розворушити ситуацію» в Європі.

У результаті розширення Uber почне конкурувати з фінською компанією Wolt, яку в 2022 році придбала американська гігантська служба доставки їжі DoorDash, на кількох її основних ринках.

Цей крок, який також передбачає розширення діяльності в Чехії, Греції та Румунії, відбувається на тлі хвилі консолідації на висококонкурентному європейському ринку доставки їжі.

Минулого року Prosus — європейське інвестиційне підрозділ південноафриканської групи Naspers — уклав угоду на суму 4,1 млрд євро про приватизацію найбільшої європейської групи з доставки їжі Just Eat Takeaway.

Читайте також Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині

Минулого року DoorDash придбав британську компанію Deliveroo за 2,9 млрд фунтів стерлінгів.

Також нещодавно Uber оголосив про плани придбати бізнес з доставки їжі свого конкурента Getir у Туреччині, що, за словами Андерсон, «доповнить» існуючу діяльність Uber Trendyol Go в цій країні.

«Об'єднавши ці дві компанії, ми зможемо продовжувати задовольняти весь попит ресторанів, до якого вони звикли, а також консолідувати та використовувати наші глобальні технології на цьому ринку», — сказала вона.

Експансія в Європі відбувається на тлі подальшого зростання частки Uber на найбільших ринках Європи, включаючи Британію, Німеччину, Францію та Іспанію.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.