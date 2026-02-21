Uber виходить на 7 нових європейських ринків
Uber розширює свій бізнес з доставки у сім нових європейських країн цього року, оскільки технологічні групи посилюють боротьбу за багатомільярдний ринок доставки їжі.
Про це повідомляє Financial Times.
У яких країнах запустять сервіс
Американська компанія запустить послуги на ринках Австрії, Данії, Фінляндії та Норвегії протягом 2026 року в рамках ініціативи, яка, як вона сподівається, принесе додатковий 1 млрд доларів валового доходу протягом наступних трьох років.
Сьюзан Андерсон, глобальний керівник служби доставки Uber, заявила FT, що настав час «розворушити ситуацію» в Європі.
У результаті розширення Uber почне конкурувати з фінською компанією Wolt, яку в 2022 році придбала американська гігантська служба доставки їжі DoorDash, на кількох її основних ринках.
Цей крок, який також передбачає розширення діяльності в Чехії, Греції та Румунії, відбувається на тлі хвилі консолідації на висококонкурентному європейському ринку доставки їжі.
Минулого року Prosus — європейське інвестиційне підрозділ південноафриканської групи Naspers — уклав угоду на суму 4,1 млрд євро про приватизацію найбільшої європейської групи з доставки їжі Just Eat Takeaway.
Минулого року DoorDash придбав британську компанію Deliveroo за 2,9 млрд фунтів стерлінгів.
Також нещодавно Uber оголосив про плани придбати бізнес з доставки їжі свого конкурента Getir у Туреччині, що, за словами Андерсон, «доповнить» існуючу діяльність Uber Trendyol Go в цій країні.
«Об'єднавши ці дві компанії, ми зможемо продовжувати задовольняти весь попит ресторанів, до якого вони звикли, а також консолідувати та використовувати наші глобальні технології на цьому ринку», — сказала вона.
Експансія в Європі відбувається на тлі подальшого зростання частки Uber на найбільших ринках Європи, включаючи Британію, Німеччину, Францію та Іспанію.
