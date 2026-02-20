0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію у PINbank та «Мотор-Банк»

Фондовий ринок
30
Тимчасову адміністрацію в банках запроваджено строком на один місяць з 20 лютого до 19 березня 2026 року включно
Тимчасову адміністрацію в банках запроваджено строком на один місяць з 20 лютого до 19 березня 2026 року включно
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення з ринку АТ «Перший інвестиційний банк» та АТ «Мотор-Банк» шляхом запровадження тимчасової адміністрації. Тимчасову адміністрацію в банках запроваджено строком на один місяць з 20 лютого до 19 березня 2026 року включно.
Рішення ухвалено після того, як Національний банк України 19 лютого 2026 року визнав обидві установи неплатоспроможними.

«Перший інвестиційний банк»

Тимчасову адміністрацію в АТ «Перший інвестиційний банк» запроваджено на підставі рішення правління НБУ від 19 лютого 2026 року № 49-рш/БТ та рішення виконавчої дирекції Фонду № 151.
Реквізити банку:
  • код ID NBU — 300506;
  • код ЄДРПОУ — 26410155;
  • місцезнаходження — площа Галицька, 1, Київ, 01135.
Інформацію про порядок та строки виплат вкладникам буде оприлюднено додатково на офіційному сайті Фонду та банку, а також у відділеннях установи.

«Мотор-Банк»

Тимчасову адміністрацію в АТ «Мотор-Банк» запроваджено відповідно до рішення правління НБУ від 19 лютого 2026 року № 48-рш/БТ та рішення виконавчої дирекції Фонду № 150.
Реквізити банку:
  • код ID NBU — 313009;
  • код ЄДРПОУ — 35345213;
  • місцезнаходження — вул. Володимирська, 79, Київ, 01033.
Процедуру виплат вкладникам буде повідомлено додатково через офіційні канали Фонду та банку.

Контакти для вкладників

Вкладники можуть звертатися
  • на гарячу лінію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 105 800 (безкоштовно в межах України), +38 (044) 333 36 55;
  • до інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333 35 85;
  • до контакт-центрів банків за номерами, зазначеними на їхніх офіційних вебсайтах.
Нагадаємо, 19 лютого Національний банк відніс PINbank («Перший інвестиційний банк») та «Мотор-Банк» до категорії неплатоспроможних. Банки не належать до категорії системно важливих, тож це не має вплинути на стабільність банківського сектору України.
Вкладники отримають відшкодування у повному обсязі вкладу разом із нарахованими відсотками.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниФГВФО
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems