ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію у PINbank та «Мотор-Банк»

Тимчасову адміністрацію в банках запроваджено строком на один місяць з 20 лютого до 19 березня 2026 року включно

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення з ринку АТ «Перший інвестиційний банк» та АТ «Мотор-Банк» шляхом запровадження тимчасової адміністрації. Тимчасову адміністрацію в банках запроваджено строком на один місяць з 20 лютого до 19 березня 2026 року включно.

Рішення ухвалено після того, як Національний банк України 19 лютого 2026 року визнав обидві установи неплатоспроможними.

«Перший інвестиційний банк»

Тимчасову адміністрацію в АТ «Перший інвестиційний банк» запроваджено на підставі рішення правління НБУ від 19 лютого 2026 року № 49-рш/БТ та рішення виконавчої дирекції Фонду № 151.

Реквізити банку:

код ID NBU — 300506;

код ЄДРПОУ — 26410155;

місцезнаходження — площа Галицька, 1, Київ, 01135.

Інформацію про порядок та строки виплат вкладникам буде оприлюднено додатково на офіційному сайті Фонду та банку, а також у відділеннях установи.

«Мотор-Банк»

Тимчасову адміністрацію в АТ «Мотор-Банк» запроваджено відповідно до рішення правління НБУ від 19 лютого 2026 року № 48-рш/БТ та рішення виконавчої дирекції Фонду № 150.

Реквізити банку:

код ID NBU — 313009;

код ЄДРПОУ — 35345213;

місцезнаходження — вул. Володимирська, 79, Київ, 01033.

Процедуру виплат вкладникам буде повідомлено додатково через офіційні канали Фонду та банку.

Контакти для вкладників

Вкладники можуть звертатися

на гарячу лінію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 105 800 (безкоштовно в межах України), +38 (044) 333 36 55;

до інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333 35 85;

до контакт-центрів банків за номерами, зазначеними на їхніх офіційних вебсайтах.

Нагадаємо, 19 лютого Національний банк відніс PINbank («Перший інвестиційний банк») та «Мотор-Банк» до категорії неплатоспроможних. Банки не належать до категорії системно важливих, тож це не має вплинути на стабільність банківського сектору України.

Вкладники отримають відшкодування у повному обсязі вкладу разом із нарахованими відсотками.

