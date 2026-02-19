0 800 307 555
PINbank визнали банкрутом — рішення НБУ

Нацбанк відніс «Перший інвестиційний банк» до неплатоспроможних
19 лютого 2026 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Причини: невиконані вимоги регулятора

Підставою для рішення стало невиконання банком письмової вимоги НБУ — установу зобов’язували подати доопрацьований план фінансового оздоровлення після визнання її проблемною.
Статус проблемного банк отримав ще 16 грудня 2025 року. Причина — невиконання вимоги привести норматив мінімального розміру регулятивного капіталу до встановленого рівня. За даними НБУ, тривалий час банк здійснював ризикову діяльність, що й призвело до порушення нормативів.
Після віднесення до категорії проблемних ситуація не змінилася: установа продовжувала порушувати вимоги до капіталу, кажуть у регулятора.
На момент ухвалення рішення про неплатоспроможність регулятивний капітал банку становив 73 млн грн. Водночас встановлений Нацбанком мінімальний показник — 200 млн грн.

Як це вплине на ринок

Банк не входить до переліку системно важливих. Його частка станом на 1 лютого 2026 року становила 0,01% від активів платоспроможних банків. У НБУ зазначають, що це рішення не створює ризиків для стабільності банківського сектору.
Що з вкладами клієнтів

Відповідно до чинного законодавства, вкладники банку отримають відшкодування у повному обсязі разом із нарахованими відсотками станом на день, що передує початку процедури виведення банку з ринку.
Виплати здійснюватиме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, за винятком випадків, передбачених законом.
Банки УкраїниНБУ
