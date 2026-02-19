PINbank визнали банкрутом — рішення НБУ Сьогодні 18:05

Нацбанк відніс «Перший інвестиційний банк» до неплатоспроможних

19 лютого 2026 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Причини: невиконані вимоги регулятора

Підставою для рішення стало невиконання банком письмової вимоги НБУ — установу зобов’язували подати доопрацьований план фінансового оздоровлення після визнання її проблемною.

Статус проблемного банк отримав ще 16 грудня 2025 року. Причина — невиконання вимоги привести норматив мінімального розміру регулятивного капіталу до встановленого рівня. За даними НБУ, тривалий час банк здійснював ризикову діяльність, що й призвело до порушення нормативів.

Після віднесення до категорії проблемних ситуація не змінилася: установа продовжувала порушувати вимоги до капіталу, кажуть у регулятора.

На момент ухвалення рішення про неплатоспроможність регулятивний капітал банку становив 73 млн грн. Водночас встановлений Нацбанком мінімальний показник — 200 млн грн.

Як це вплине на ринок

Банк не входить до переліку системно важливих. Його частка станом на 1 лютого 2026 року становила 0,01% від активів платоспроможних банків. У НБУ зазначають, що це рішення не створює ризиків для стабільності банківського сектору.

Що з вкладами клієнтів

Відповідно до чинного законодавства, вкладники банку отримають відшкодування у повному обсязі разом із нарахованими відсотками станом на день, що передує початку процедури виведення банку з ринку.

Виплати здійснюватиме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, за винятком випадків, передбачених законом.

