Мотор-Банк визнано неплатоспроможним Сьогодні 18:06 — Фондовий ринок

Після отримання статусу проблемного банк продовжував збиткову ризикову діяльність

Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення про віднесення АТ «Мотор-Банк» до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Банк не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 1 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України, кажуть у Нацбанку.

Причини рішення

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням банком письмової вимоги щодо подання до Національного банку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення після віднесення Банку до категорії проблемних.

Рішення віднести банк до категорії проблемних було ухвалене через здійснення ним протягом тривалого часу ризикової діяльності, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

Після отримання статусу проблемного банк продовжував збиткову ризикову діяльність і не дотримувався вимог щодо мінімального розміру регулятивного капіталу. На дату ухвалення рішення про неплатоспроможність його регулятивний капітал становив 173 млн грн за встановленого мінімального рівня 200 млн грн.

Гарантії для вкладників

Вкладники АТ «Мотор-Банк» отримають відшкодування у повному обсязі вкладу разом із нарахованими відсотками.

Виплати здійснюватиме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.