НБУ назвав збиткові банки за 2025 рік

Національний банк назвав банки, які отримали найбільші збитки за 2025 рік.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
Так, минулого року збитки отримали 7 банків із 60.
Найбільший збиток за звітний період отримав державний банк «ПІН Банк» — 63,19 млн гривень.
Наступним за розміром збитку йде Кристал Банк — 32,8 млн гривень.
Першу трійку замкнув банк «Український капітал» зі збитком 17,7 млн гривень.
Також збитки отримали:
Мотор-Банк — 16,3 млн гривень,
Банк Траст Капітал — 7,6 млн гривень,
Перехідний банк ЮТЕ Банк — 3,3 млн гривень,
Банк Альянс — 2,9 млн гривень.
Як повідомляли, ставка податку на прибуток для банків на 2026 рік зросте у 2 рази до 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.
Протягом 2023−2024 років держава приймала рішення про оподаткування надприбутків банків наприкінці року.
Але в 2025 році податок не піднімали і банки заплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.
Раніше писали, що банки у грудні збільшили ввезення золота майже в 4 рази до рекордних 15,3 млн доларів в еквіваленті з початку війни. У звітному місяці було ввезено золота на 15 252 тис. доларів в еквіваленті, тоді як у листопаді ця цифра становила 3 938 тис. доларів в еквіваленті, це найбільший показник з грудня 2021 року.
Також у 2025 році банківський сектор України отримав 126,75 млрд грн чистого прибутку, що є історичним рекордом прибутку банків. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 39,4%, або на 35,85 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
