НБУ назвав збиткові банки за 2025 рік

Національний банк назвав банки, які отримали найбільші збитки за 2025 рік.

Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

Так, минулого року збитки отримали 7 банків із 60.

Найбільший збиток за звітний період отримав державний банк «ПІН Банк» — 63,19 млн гривень.

Наступним за розміром збитку йде Кристал Банк — 32,8 млн гривень.

Першу трійку замкнув банк «Український капітал» зі збитком 17,7 млн гривень.

Також збитки отримали:

Банк Траст Капітал — 7,6 млн гривень,

Перехідний банк ЮТЕ Банк — 3,3 млн гривень,

Банк Альянс — 2,9 млн гривень.

Як повідомляли, ставка податку на прибуток для банків на 2026 рік зросте у 2 рази до 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Протягом 2023−2024 років держава приймала рішення про оподаткування надприбутків банків наприкінці року.

Але в 2025 році податок не піднімали і банки заплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

Також у 2025 році банківський сектор України отримав 126,75 млрд грн чистого прибутку, що є історичним рекордом прибутку банків. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 39,4%, або на 35,85 млрд грн.

