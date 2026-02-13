У Львові побудують новий торговий центр Сьогодні 19:25 — Фондовий ринок

Новий ТРЦ у Львові

У Львові на місці закинутого недобуду із готовністю на 76% зведуть новий торговий центр.

Про це пише Zaxid.net.

«Зовнішній вигляд фасадів ТЦ іще узгоджують з архітекторами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради», — говориться у публікації.

Йдеться про реконструкцію недобудованого торгового центру у мікрорайоні Сихів. Із 2007 року недобуд, готовий на 76%, перебуває у власності ПП «Вікторіс» (зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис).

У липні 2025 року депутати Львівської міської ради відвели ділянку площею 1,2 га в оренду цій компанії на десять років.

Що там буде

Відомо, що перших трьох поверхах торгового центру розмістять магазини кафе та ресторани, а також кінотеатр та дитячий розважальний центр.

Четвертий та п’ятий поверхи будуть відведені під освітній хаб, медіатеку та коворкінги. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м², а орендна — близько 22,5 тис. м².

Забудовник надав гарантійний лист, що передбачає передачу місту 4 тис. м² нежитлових приміщень під створення комунального освітнього хабу. Також він готовий додатково збудувати для потреб міста аналогічної площі приміщення.

Остаточних архітектурних рішень іще не затвердили, адже тривають консультації щодо вигляду комунальних приміщень, повідомляє сайт.

За матеріалами:

