0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Львові побудують новий торговий центр

Фондовий ринок
17
Новий ТРЦ у Львові
Новий ТРЦ у Львові
У Львові на місці закинутого недобуду із готовністю на 76% зведуть новий торговий центр.
Про це пише Zaxid.net.
«Зовнішній вигляд фасадів ТЦ іще узгоджують з архітекторами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради», — говориться у публікації.
Йдеться про реконструкцію недобудованого торгового центру у мікрорайоні Сихів. Із 2007 року недобуд, готовий на 76%, перебуває у власності ПП «Вікторіс» (зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис).
У липні 2025 року депутати Львівської міської ради відвели ділянку площею 1,2 га в оренду цій компанії на десять років.

Що там буде

Відомо, що перших трьох поверхах торгового центру розмістять магазини кафе та ресторани, а також кінотеатр та дитячий розважальний центр.
Четвертий та п’ятий поверхи будуть відведені під освітній хаб, медіатеку та коворкінги. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м², а орендна — близько 22,5 тис. м².
Забудовник надав гарантійний лист, що передбачає передачу місту 4 тис. м² нежитлових приміщень під створення комунального освітнього хабу. Також він готовий додатково збудувати для потреб міста аналогічної площі приміщення.
Остаточних архітектурних рішень іще не затвердили, адже тривають консультації щодо вигляду комунальних приміщень, повідомляє сайт.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems