Маск реорганізує xAI після відходу співзасновників та злиття зі SpaceX
Ілон Маск оголосив про реорганізацію свого підрозділу штучного інтелекту xAI після відходу кількох співзасновників.
Про це пише CNBC.
За його словами, зміни були необхідні для «підвищення швидкості виконання завдань». Маск не уточнив, хто саме був скорочений або пішов за власним бажанням, але зазначив, що компанія активно наймає нових співробітників.
Раніше цього тижня співзасновники Джиммі Ба та Тоні Ву покинули компанію, а до них уже пішли Ігор Бабушкін, Кайл Косік, Крістіан Сегеді та Грег Янг. Про це Finance.ua розповідав за посиланням.
Злиття xAI зі SpaceX
Реорганізація та відходи співзасновників відбуваються на тлі злиття xAI зі SpaceX. Минулого тижня Маск оголосив про угоду, за якою SpaceX придбала xAI, що володіє соціальною мережею X та розробляє чат-бот і генератор зображень Grok. Після злиття оцінка SpaceX становить 1 трильйон доларів, а xAI — 250 мільярдів доларів.
Раніше xAI вже використовувалася Маском для придбання X.
xAI стикається з регуляторними перевірками у США, Європі та Азії через Grok, який дозволяв масово створювати та поширювати несанкціоновані відверті зображення.
xAI була заснована Маском у 2023 році разом із 11 іншими людьми для конкуренції з OpenAI та Google і мала на меті «зрозуміти справжню природу Всесвіту».
Поділитися новиною
Також за темою
Маск реорганізує xAI після відходу співзасновників та злиття зі SpaceX
Lexus, Mercedes, BMW та Toyota постачаються в росію сірими схемами попри заборону — Reuters
BMW відкликає 575 тисяч авто по всьому світу
Без аналогів у Європі: Україна отримає перші гіперзвукові ракети від Британії
Які електромобілі купували українці в січні 2026 року (інфографіка)
Facebook запустив монетизацію для українських блогерів із 5000 підписників