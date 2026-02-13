Маск реорганізує xAI після відходу співзасновників та злиття зі SpaceX Сьогодні 01:51 — Технології&Авто

Ілон Маск під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 22 січня 2026 року, Getty Images

Ілон Маск оголосив про реорганізацію свого підрозділу штучного інтелекту xAI після відходу кількох співзасновників.

Про це пише CNBC.

За його словами, зміни були необхідні для «підвищення швидкості виконання завдань». Маск не уточнив, хто саме був скорочений або пішов за власним бажанням, але зазначив, що компанія активно наймає нових співробітників.

Раніше цього тижня співзасновники Джиммі Ба та Тоні Ву покинули компанію, а до них уже пішли Ігор Бабушкін, Кайл Косік, Крістіан Сегеді та Грег Янг. Про це Finance.ua розповідав за посиланням

Злиття xAI зі SpaceX

Реорганізація та відходи співзасновників відбуваються на тлі злиття xAI зі SpaceX. Минулого тижня Маск оголосив про угоду, за якою SpaceX придбала xAI, що володіє соціальною мережею X та розробляє чат-бот і генератор зображень Grok. Після злиття оцінка SpaceX становить 1 трильйон доларів, а xAI — 250 мільярдів доларів.

Раніше xAI вже використовувалася Маском для придбання X.

xAI стикається з регуляторними перевірками у США, Європі та Азії через Grok, який дозволяв масово створювати та поширювати несанкціоновані відверті зображення.

xAI була заснована Маском у 2023 році разом із 11 іншими людьми для конкуренції з OpenAI та Google і мала на меті «зрозуміти справжню природу Всесвіту».

