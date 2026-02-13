Lexus, Mercedes, BMW та Toyota постачаються в росію сірими схемами попри заборону — Reuters 13.02.2026, 00:09 — Світ

Десятки тисяч машин від японських Toyota та Mazda до німецьких моделей класу люкс експортуються до рф у межах схем так званого сірого ринку

росія продовжує отримувати автомобілі західних брендів через Китай, попри санкції та офіційні заяви виробників про припинення постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Як працює схема

За даними видання, десятки тисяч машин від японських Toyota та Mazda до німецьких моделей класу люкс експортуються до рф у межах схем так званого сірого ринку. Частину автомобілів виробляють у Китаї на спільних підприємствах міжнародних компаній, інші — завозять туди з третіх країн, а вже звідти переправляють до росії.

Поширеною практикою стало оформлення нових автомобілів як вживаних. Дилери в Китаї реєструють машини як продані на внутрішньому ринку, після чого перекласифіковують їх і експортують.

«Таким чином легше експортувати», — пояснила Чжан Ай Цзюнь, колишня експортерка автомобільної компанії в провінції Сичуань.

За даними російської аналітичної компанії Autostat, імпорт із Китаю займає дедалі більшу частку серед усіх західних та японських автомобілів, зареєстрованих у рф. Із 2023 року кількість таких машин, вироблених у Китаї, зросла більш ніж удвічі.

У 2025 році вони становлять майже половину з близько 130 тисяч автомобілів брендів із країн, що запровадили санкції.

Загалом із початку повномасштабної війни в Україні в росії продали понад 700 тисяч автомобілів іноземних брендів із країн, які офіційно обмежили співпрацю з рф.

Дані Autostat показали, що минулого року в росії було зареєстровано майже 47 000 нових автомобілів BMW, Mercedes, Volkswagen, Lexus, Audi, Porsche та Skoda.

Що кажуть автовиробники

У Mercedes-Benz, BMW і Volkswagen заявили, що заборонили експорт автомобілів до росії та намагаються запобігати несанкціонованим поставкам. Водночас компанії визнали, що контролювати подальший рух машин складно.

У BMW наголосили, що якщо автомобілі потрапляють до рф через сірий імпорт, то «це відбувається поза межами їхньої сфери впливу — і також явно проти їхньої волі».

Експерт із санкційного права Себастіан Беннінк зауважив, що повністю перекрити такі схеми практично неможливо.

«Існує так багато способів обійти санкції, що майже неможливо запобігти потраплянню певних автомобілів до росії», — зазначив він.

