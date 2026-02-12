0 800 307 555
ТОП-5 міст у Нідерландах, найкомфортніших для життя

Експерти розповіли, які міста в Нідерландах будуть найкомфортнішими для життя, пише 24tv.ua.

Роттердам

Роттердам — це друге за величиною місто після столиці країни. На відміну від багатьох інших населених пунктів, воно має дуже сучасний вигляд, адже під час Другої світової війни значна його частина була зруйнована й відбудована згодом.
Цей жвавий багатокультурний мегаполіс славиться неймовірною кількістю розваг та історичних пам’яток. Якщо ж говорити про оренду житла, то місто посідає 4-те місце за вартістю, поступаючись Амстердаму, Утрехту та Гаазі, пише Expatica.
Чимало експатів обирають для життя райони поблизу центру міста, як-от Кралінген, Роттердам-Норд чи Коп-ван-Зюйд. Але любителям зелені та спокою можна звернути увагу на більш віддалений Хіллегерсберг.

Утрехт

Утрехт — це найстаріше місто Нідерландів, яке часто також згадують під назвою «маленький Амстердам». Зрозуміти, звідки взялася ця назва, нескладно: місто перетинають десятки каналів, що звиваються навколо історичного центру, пише Dutch Review.
Утрехт розташований у центрі материкової частини Нідерландів, і це означає, що місто має чудове сполучення з іншими великими населеними пунктами — Роттердамом, Гаагою та Амстердамом.

Гарлем

Це невелике містечко на північному заході країни дуже зручно розташоване неподалік від столиці. Воно за правом одне з найпривабливіших міст у Нідерландах. Там вдало поєднуються звивисті водні шляхи, середньовічні будиночки та бруковані вулиці.
Вартість житла у Гарлемі менша, ніж у великих містах, але все ще залишається досить високою через близькість до столиці. Однак бюджетні варіанти можна знайти у передмістях.

Лейден

Це місто — домівка найстарішого університету країни, і зараз воно також приваблює тисячі студентів щороку. Тут — центр знань Нідерландів. До слова, у цьому невеликому містечку є принаймні 13 музеїв.
Найдешевше житло можна підшукати у новіших районах Меренвейк та Стівенсхоф — вони можуть підійти для сімей.

Маастрихт

Це історичне місто на півдні Нідерландів та столиця провінції Лімбург. Воно розкинулося на берегах річки Маас, і тут поєднуються не лише середньовічна архітектура, але й неймовірні краєвиди.
Окрім того, завдяки близькості до Бельгії та Німеччини у місті панує цікава багатокультурна атмосфера. До речі, Маастрихт має другу за величиною кількість пам’яток національної спадщини у країні після Амстердаму, зокрема найстаріший міст країни, базиліку Сінт-Серваасбазилік тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
