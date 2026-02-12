Які фінансові питання регулює шлюбний договір Сьогодні 17:36 — Особисті фінанси

Подружжя підписує шлюбний договір

Квартира, бізнес, заощадження, утримання дітей — усі ці питання можуть стати джерелом конфліктів у разі непорозумінь або розлучення подружжя. Тож дедалі більше пар обирають шлюбний договір як інструмент фінансової визначеності.

Там кажуть, що у 2025 році українські нотаріуси посвідчили 2773 шлюбні договори — на 11 більше, ніж у 2024 році, і на 187 більше, ніж у 2023-му. Це свідчить про зростання інтересу до цивілізованого врегулювання майнових відносин.

Що таке шлюбний договір

Шлюбний договір — це правовий механізм, який дозволяє подружжю або особам, що подали заяву про реєстрацію шлюбу, заздалегідь визначити майнові права та обов’язки.

Йдеться не про недовіру, а про прозорі домовленості щодо майна, доходів і фінансових зобов’язань. Договір допомагає уникнути суперечок у майбутньому та чітко зафіксувати правила розпорядження активами.

Які питання можна врегулювати

Шлюбний договір дозволяє:

визначити правовий режим майна, подарованого у зв’язку з реєстрацією шлюбу;

встановити, яке майно чоловіка чи дружини передається на спільні потреби сім’ї;

змінити режим спільної сумісної власності на спільну часткову або особисту приватну;

визначити порядок поділу майна, зокрема у разі розлучення;

визначити порядок користування житлом одного з подружжя;

врегулювати використання майна для забезпечення потреб дітей чи інших осіб;

домовитися про проживання родичів у житлі, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю;

визначити умови утримання одного з подружжя, незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі.

Якщо в договорі прописані умови, розмір і строки сплати аліментів, у разі їх невиконання кошти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Сторони можуть включати й інші умови щодо майна, якщо вони не суперечать законодавству та моральним засадам суспільства.

Що не можна прописати у договорі

Шлюбний договір не може:

регулювати особисті немайнові відносини між подружжям або між ними та дітьми;

обмежувати права дитини;

ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

передавати у власність нерухоме майно чи інше майно, що підлягає державній реєстрації.

Форма, строк дії та набрання чинності

У договорі можна встановити загальний строк його дії або визначити тривалість окремих прав і обов’язків. Деякі положення можуть діяти і після розірвання шлюбу.

Якщо договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності в день державної реєстрації. Якщо його укладає вже подружжя — документ діє з моменту нотаріального посвідчення.

Щодо форми договору, у Мін’юсті зазначають, що він укладається у письмовій формі та обов’язково посвідчується нотаріусом.

Якщо однією зі сторін є неповнолітня особа, необхідна письмова згода батьків або піклувальника, засвідчена нотаріально.

Зміна або розірвання договору

Умови шлюбного договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою сторін шляхом укладення нового нотаріально посвідченого документа.

Одностороння зміна чи відмова від договору не допускаються. У визначених законом випадках договір може бути змінений, розірваний або визнаний недійсним за рішенням суду.

