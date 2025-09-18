Кредити в шлюбі: хто має повернути борг у разі розлучення Сьогодні 09:49 — Особисті фінанси

Кредити в шлюбі: хто має повернути борг у разі розлучення

Більшість пар має спільне майно, яке потрібно поділити при розірванні шлюбу. Також бувають ситуації, коли один з подружжя взяв кредит на спільні потреби. В такому разі часто виникають суперечки щодо того, хто ж має його повертати.

Хто з подружжя в разі розлучення має повертати кредит, взятий на потреби сім’ї — пояснила юристка Олена Іваницька.

Хто при розлученні несе відповідальність за кредит, взятий під час шлюбу

За словами юристки, в Україні закон чітко визначає, що належить до спільного майна подружжя. Це будь-яке майно, придбане під час шлюбу, незалежно від того, на кого воно оформлене. До такого майна відносяться:

будинки;

квартири;

автомобілі;

виграші в лотерею тощо.

Водночас існує особисте майно, яке поділу не підлягає. Це те, що належало одному з подружжя до шлюбу, або те, що отримано у спадок чи подаровано. Що стосується боргів, кредитів та інших фінансових зобов’язань, взятих на користь сім’ї — вони вважаються спільними.

Однак, якщо кредит оформлений без відома іншого подружжя і не для сімейних потреб, відповідальність несе тільки той, хто його підписав. Наприклад, якщо чоловік взяв кредит, щоб зробити дружині подарунок.

«Якщо у договорі про кредитування не вказано, що він береться на користь сім’ї — то кредит не буде ділитися навпіл. Чоловік сам продовжуватиме його сплачувати», — уточнила Іваницька.

Як уникнути проблем з кредитами при розлученні

По-перше, за словами експертки, важливо дізнатись у банку повну інформацію про всі кредити, оформлені під час шлюбу. Якщо їх було взято без вашого відома і не на сімейні потреби, можна довести у суді, що ви не відповідаєте за них.

У випадках, коли ви були поручителем, варто перевірити можливість зняття цієї відповідальності після розлучення. Якщо в документах чітко вказано, що кредит призначався для сім’ї, його можна розділити між подружжям, зазвичай навпіл.

Якщо один із подружжя брав кредит самостійно, але кошти витрачалися на спільні потреби, такі як ремонт, автомобіль чи подорожі, важливо зберігати чеки та виписки для підтвердження цього. Нарешті, не варто оформлювати нові кредити під час процесу розлучення та поділу майна, бо це ускладнить цю і так нелегку процедуру.

