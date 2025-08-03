Чи можна скасувати договір дарування нерухомості: пояснення юриста — Finance.ua

Чи можна скасувати договір дарування нерухомості: пояснення юриста Сьогодні 21:05 — Нерухомість

Чи можна скасувати договір дарування нерухомості: пояснення юриста

Договір дарування — це письмова угода, яка підтверджує передачу нерухомості однією особою іншій без жодної оплати. Такий документ укладається добровільно та обовʼязково засвідчується нотаріусом. Після підписання дарувальник остаточно втрачає право власності на майно і не отримує за нього нічого натомість. Водночас бувають випадки, коли виникає потреба скасувати дарування — і саме тоді зʼявляється чимало юридичних нюансів.

Як пояснює юрист Олександр Курявий у коментарі «Фактам ICTV», після оформлення договору, наприклад, на квартиру, право власності повністю переходить до нового власника.

Цивільний кодекс України (ст. 718) передбачає можливість дарування не лише нерухомого майна, а й рухомих речей або навіть майнових прав. Але найбільше питань виникає саме щодо квартир — адже дарування в таких випадках часто супроводжується конфліктами.

Чи можна анулювати договір дарування квартири

За загальним правилом скасувати договір дарування квартири в односторонньому порядку не можна.

«Необхідно розуміти наслідки такого кроку: як тільки договір підписано, дарувальник втрачає право на майно», — пояснює Курявий.

Проте є винятки. Якщо одна зі сторін або третя особа може довести порушення закону, моральних чи матеріальних інтересів, договір можна розірвати або визнати недійсним.

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Хто має право скасувати договір дарування

Оскаржити договір можуть не лише дарувальник і обдаровуваний, а й інші особи, чиї права були порушені його укладенням. Наприклад, це можуть бути спадкоємці, члени сім’ї, співвласники або опікуни малолітніх, уточнює юрист Нікіта Муренко.

Питання розглядається виключно в судовому порядку — йдеться не про добровільне повернення майна, а про юридичне рішення про скасування договору.

Коли можна розірвати договір дарування квартири

Цивільний кодекс дозволяє кілька підстав для одностороннього розірвання або визнання недійсності договору дарування. Основні з них такі.

Якщо вчинено злочин проти дарувальника

Якщо обдаровуваний завдав шкоди здоров’ю, життю або майну дарувальника чи його близьких, договір може бути розірваний.

«У разі умисного вбивства дарувальника спадкоємці мають право вимагати анулювання договору дарування», — пояснює Муренко.

Якщо дарунок має високу немайнову цінність

У випадку, коли квартира має емоційну, культурну або родинну цінність, і існує ризик її втрати або знищення через дії обдаровуваного, дарувальник також може звернутися до суду.

«Дарування часто має не лише юридичне, а й моральне значення. Якщо річ важлива для особи — її втрата може стати підставою для розірвання угоди», — зазначає Курявий.

Якщо обдаровуваний зневажає цінність майна

Коли майно становить історичну або культурну цінність і може бути пошкоджене чи знищене з вини нового власника, дарувальник має право втрутитися. Це стосується і об’єктів культурної спадщини, і приватних реліквій, що передаються через покоління.

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Відмова від дарування в майбутньому

Окремо слід виділити можливість відмовитися від дарування, якщо передання майна передбачено на майбутнє.

«Дарувальник має право не виконувати договір, якщо його фінансовий стан погіршився після підписання», — каже Курявий.

А обдаровуваний, у свою чергу, може в будь-який момент до моменту прийняття дарунка від нього відмовитися — це також прописано у статті 714 Цивільного кодексу.

Як оскаржити договір дарування через суд

Якщо немає підстав для розірвання договору, але є сумніви щодо законності або вільного волевиявлення сторін, дарувальник або інші зацікавлені особи можуть звернутися до суду.

Можливі підстави для визнання договору недійсним:

відсутність цивільної дієздатності;

примус чи психологічний тиск;

угода укладена для прикриття іншої угоди (наприклад, купівлі-продажу);

договір суперечить законам або порушує права неповнолітніх дітей;

порушено форму укладання договору (наприклад, не завірено нотаріусом).

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«Головне — довести, що сторони не мали справжньої волі на дарування або що документ підписували з іншим наміром», — наголошує Муренко.

Скільки є часу для оскарження дарування

Термін, у який можна звертатися до суду, залежить від характеру позову:

3 роки — для загального визнання недійсності правочину (з моменту, коли стало відомо про порушення прав);

1 рік — якщо позов стосується розірвання договору дарування з конкретних підстав (злочин, втрата речі, моральна шкода тощо).

Справи розглядаються за місцем розташування майна. Обов’язковими учасниками процесу є позивач, відповідач (той, хто отримав майно), а також нотаріус, який посвідчував документ. Як правило, процес триває від 6 до 12 місяців, додають юристи.

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